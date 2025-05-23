台南新手爸媽網售尿布竟遇詐騙「交貨便」 覺有異報警守住育兒基金

台南陳姓新手爸媽為寶寶預購大批嬰兒用品都來不及用，昨在臉書交流平台張貼尿布轉售訊息，接獲網友私訊，要求「交貨便」平台交易，經指示點入連結並加入假冒的客服群組，對方以開通金流為由要求匯款，他察覺有異報警，保住1萬8千多元育兒基金。

第五分局實踐派出所調查，昨下午陳男在臉書社團「2025蛇寶寶媽媽爸爸交流分享」張貼尿布轉售訊息後，接獲一名網友私訊，表示有意購買，並要求透過「交貨便」平台交易。

陳男依指示點入連結，並加入假冒的客服群組，對方以「開通金流」為由，要求匯款。所幸他察覺異常，立即撥打實踐派出所電話報案，警方迅速確認為典型「交貨便詐騙」手法，及時介入協助製作筆錄，並成功阻止金錢損失。

警方提醒，詐騙集團常冒充買家，以「無法下單」為由傳送假平台連結或 QR Code，誘導賣家加入假客服群組，再以「認證未完成」、「需簽署金流協議」等理由騙取個資及帳戶資訊，甚至引導操作ATM或網銀匯款。

近期更出現「藍新金流凍結」、「資金鎖定」、「自行認證網站」等變形詐騙手法，防不勝防。