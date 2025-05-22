外籍大學生不諳台灣法令 台南警英文講解犯罪預防及交通資訊

長榮大學中來自坦尚尼亞、浦隆地及烏干達的非洲學生對台灣的法令、文化背景以及詐騙集團手法較不熟悉，台南市交通警察大隊昨天與婦幼隊、外事科一起走入學院，以全英文為非洲學生說明犯罪預防與交通安全資訊，讓他們在台灣念書時也能獲得人身、財產安全保障。

台灣目前詐騙集團無時無刻變換新的手法犯案，台南市警局昨天獲邀進入長榮大學校園，外事科警官提醒外籍學生，千萬不要借用或販賣帳戶帳號，避免個資外洩或身分遭冒用；如果提供帳戶恐觸犯刑法幫助詐欺罪，協助匯款、提款也可能觸犯洗錢防制法，恐喪失在臺資格，甚至遭索償賠款。

婦幼隊則向外籍學生說明性騷擾議題，避免因國情及文化背景不同產生認知差異，性騷擾是指不受到歡迎、與性或性別相關的行為，違反當事人意願並影響其日常生活；行為態樣包含言語、肢體接觸和非言語等類型，包含講黃色笑話、探詢他人性隱私、傳送色情圖片或是不適當的肢體碰觸等行為。

婦幼隊表示，若是遭遇性騷擾狀況，可向信任的老師、親友討論事件過程，循學校的申訴管道或是向警察單位報案提出申訴，以維護自身權益；婦幼隊也以生動短劇邀請學生演出，讓外籍學生更能台灣相關婦幼保護性騷擾議題，安心學習、快樂生活。

交通警察大隊這次主辦規劃人身安全宣導系列講座，現場讓學生親自體驗「酒醉模擬眼鏡」，感受酒駕危險性；大隊長洪國哲提醒，讓外籍生瞭解台灣的法律規定與交通規範，以免因為用路習慣不同而誤觸法網或發生事故，落實市長黃偉哲「安全宜居」的施政理念。

洪國哲表示，學生聚會出遊，如有飲酒務必找代駕、搭乘計程車或是大眾運輸，千萬不能心存僥倖酒後上路，更不要因為好奇嘗試電子菸等新興毒品，或是為了追求一時快感而競速行駛，交通安全是不分國界的課題，毒駕、酒駕、危駕絕對零容忍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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