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外匯變動加劇引發民眾避險 數發部示警詐團新手法

中央社／ 台北22日電

數發部數產署今天表示，5月11日到17日期間高風險關鍵字以外匯相關為主，像是黃金期、上下車、資金等，研判應跟近期美國關稅戰議題相關，經濟局勢快速變化，詐騙集團常利用民眾想快速獲利或避險的心理弱點，提供誤導訊息，提醒民眾保持警覺。

詐騙集團常利用民眾想快速獲利或避險的心理弱點。示意圖／AI生成
詐騙集團常利用民眾想快速獲利或避險的心理弱點。示意圖／AI生成

數發部數位產業署今天發布新聞稿，統計5月11日到17日，網路詐騙通報查詢網共接獲4746件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2477件，較前一週降低25.9%。

如果把確認為詐騙案依平台別占比觀察，統計顯示，Meta占比93.58%，LINE占比1.41%，Google占比0.04%，TikTok為0.04%，詐騙網站為4.24%，其他詐騙為0.69%，後兩者有增加，其他平台則呈下降趨勢。

數產署觀察，通報網路詐騙通報查詢網的前3名，分別為金融投資詐騙占比45.38%，身分冒充有27.17%，提供免費課程的產品服務有14.21%。

數產署表示，這段期間的高風險關鍵字以外匯相關為主，像是黃金期、上下車、資金等字眼，研判這些關鍵字應跟近期美國關稅戰相關。在急遽變動的經濟局勢下，詐騙集團常會利用民眾想要快速獲利或避險的心理弱點，提供誤導訊息引誘民眾。

此外，近期暑假將近，數產署提醒，詐騙集團趁機藉暑期營隊之名，行詐騙之實，利用社群媒體或簡訊發布虛假招生資訊，標榜限時優惠、名額有限等字眼，吸引家長報名。一旦匯款或提供資料後，主辦單位便音訊全無，讓民眾求助無門。

為避免受騙，數產署指出，報名營隊時務必認明主辦單位官方網站，避免一次匯出高額費用。另外，若對方堅持現金交易或表示不提供收據，更要提高警覺。

詐騙集團

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