「可幫忙買便宜房子」被詐50萬！上曜董座曝案例

詐騙事件層出不窮，令人深惡痛絕。上曜集團加入「企業國家打詐隊」，捐款500萬元，全面協助全民打詐。董事長張祐銘指出，盼透過企業資源響應打詐，提高民眾的防詐意識。

根據警政署公布最新數據，自去年12月至今年4月底，近5個月以來，詐騙案件數量下降20％、減少40億元，上曜建設、朝和生醫近日榮獲打詐英雄特別貢獻獎。

來自不同領域的打詐英雄，20日齊聚一堂，參加「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，現場頒發獎座給包含上曜、朝和生醫、愛爾麗等9大企業、以及成績優秀的3縣市。

張祐銘表示，他與愛爾麗集團總裁常如山攜手成立「打詐台南隊」，希望政府從源頭打詐，更希望大家提高認知「天下沒有白吃的午餐」、「打詐先防貪」等理念，呼籲民眾不要輕易將個資和現金交付給來路不明的陌生人。

張祐銘分享自身碰過的案例，過去曾遭到有人偽冒他和總經理的line對話，指示公司財務長匯款，幸好經過公司內部多方核實才沒有讓詐騙集團得逞，否則一旦匯款就可能造成上千萬的損失。

另外，關於房地產的詐騙事件也層出不窮，由於交易金額龐大，很容易被不肖份子盯上。

張祐銘分享，光是近年公司就遇過三個事件，其中曾有客戶一直想買上曜的產品，後來有人假冒公司的業務，偽刻公司印章，並強調可以取得相對便宜的價格，以取信消費者，卻在收取50萬之後就人間蒸發，找不到人了。

為此他強調，只要有人宣稱有便宜管道可以買到房子，而非建設公司的正規銷售人員，就要提高警覺心，因為多半是假的。

他進一步提醒，預售屋交易時，無論透過建設公司或代銷、仲介購買，一定要將錢匯進建設公司的帳戶；而成屋就是透過銀行的履約保證機制，在等待買賣簽約過程，把錢放在專戶中較有保障。

上曜集團旗下保健品牌朝和生醫，總經理張碩文表示，很多年輕人在求職過程，曾不自覺地成為詐騙集團目標。他分享身旁人的案例，「曾有同事以前上網找工作，接案做美編，卻遇到有人宣稱有更好的賺錢方式，被拐到所謂的投資群組，宣稱回報高額獲利。」

還有近年詐騙集團會以大學生為目標，租借銀行帳戶，提供3000元獎金，對於年輕人而言，算是一筆不錯的收入，但也導致淪為詐騙集團的車手。