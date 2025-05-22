民眾購買保險，是為了防患未然及降低風險，為自己和家人規劃生活上的保障，然而隨著詐騙集團手法不斷更新，擁有儲蓄、投資保單的保戶，成為詐騙集團覬覦的目標。最常見的手法即以高報酬、低風險、保證獲利的話術先吸引民眾加入投資群組，接著再誘騙民眾解除保單取回金額或將保單拿去質押借款，到最後畢生積蓄遭騙光，有的被害人因此尋短輕生。因此，為了擴大防堵詐騙犯罪力道，南山人壽日前研發「黃金眼AI防詐」模型，該模型透過與刑事警察局各項資源共享，分析保戶行為、保戶及保單資料側寫，再輔以客服人員臨櫃情境判斷，建構AI決策風險分級模型，判斷保戶遭詐騙風險程度，進而主動提供關懷及防處，有效降低保戶被害風險，守護保戶辛勤的資產。

刑事局與南山人壽攜手打詐，守護民眾財產。示意圖：截自freepik

刑事局說明，以臨櫃辦理保單借款為例，藉由「黃金眼AI防詐」模型，第一線客服人員於受理時，能即時透過模型取得保戶可能遭詐騙的風險等級燈號，如果燈號顯示中、高等級的黃、紅燈，將會依個別情境，採取不同標準作業流程的應對措施，包含主動詢問借款金額是否會再交予第三人、是否認識第三人，必要時，聯繫家屬確認借款目的等；倘若燈號顯示低風險的綠燈，客服人員仍會依保戶現場神情舉止等進行評估，判斷是否遭詐騙。

刑警局提到，該局自去(113)年9月16日與南山人壽簽署反詐騙合作意向書以來，已達成多項合作，例如:協助分析保戶是否曾於165反詐騙諮詢專線諮詢或報案紀錄，以作為此次「黃金眼AI防詐」模型預警系統之行為參數。該模型迄今攔阻件數已達5件、金額達400萬元，成績斐然。

刑事局強調，未來將持續與南山人壽交流、合作，運用彼此資源推出更多防詐相關措施，積極遏止詐騙發生，守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境。更多防詐資訊請可至165打詐儀錶板查詢。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與南山人壽合作 「黃金眼AI防詐」守護民眾財產