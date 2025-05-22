詐團AI偽影片冒名台大醫院長吳明賢賣「喝的瘦瘦針」 院方報警

人工智慧（AI）導致詐騙亂象叢生，台大醫院近期發現，院長吳明賢遭冒用身分還有配音的影片在臉書上流傳，被詐騙者用於販售藥品，且「買299元藥品還加送3千元百貨禮券」。院方指出，經深入調查，發現這是AI製作假冒影片，已將蒐集到證據送交刑事局調查，台大醫院絕無販售任何泌尿、減重、減肥產品，提醒民眾多加留意。

台大醫院近期在官網發布聲明指出，AI當道，各界希望藉此增加民眾生活便利及幸福感，可惜AI發展也被用在詐騙上，院方近期發現多段院長吳明賢影片流傳，販售299元藥品加送3千元禮券，簡直是賠錢生意，且這都是假訊息，絕非院長親自錄製。院方曬出截圖，內容是吳明賢發言的連續短片，標題標註「台大新突破」。

詐騙集團還偽造「台大醫院—代謝分泌科」粉絲專頁，還在主頁放上台大醫院院慶研討會圖表，同時藉由該粉專發布影片，宣傳一種「可以喝的瘦瘦針」。院方表示，民眾被AI吸引同時，若發現相關內容不符正常情況，建議抱持合理懷疑態度加以求證。