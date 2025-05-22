快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

詐團AI偽影片冒名台大醫院長吳明賢賣「喝的瘦瘦針」 院方報警

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

人工智慧（AI）導致詐騙亂象叢生，台大醫院近期發現，院長吳明賢遭冒用身分還有配音的影片在臉書上流傳，被詐騙者用於販售藥品，且「買299元藥品還加送3千元百貨禮券」。院方指出，經深入調查，發現這是AI製作假冒影片，已將蒐集到證據送交刑事局調查，台大醫院絕無販售任何泌尿、減重、減肥產品，提醒民眾多加留意。

台大醫院近期在官網發布聲明指出，AI當道，各界希望藉此增加民眾生活便利及幸福感，可惜AI發展也被用在詐騙上，院方近期發現多段院長吳明賢影片流傳，販售299元藥品加送3千元禮券，簡直是賠錢生意，且這都是假訊息，絕非院長親自錄製。院方曬出截圖，內容是吳明賢發言的連續短片，標題標註「台大新突破」。

詐騙集團還偽造「台大醫院—代謝分泌科」粉絲專頁，還在主頁放上台大醫院院慶研討會圖表，同時藉由該粉專發布影片，宣傳一種「可以喝的瘦瘦針」。院方表示，民眾被AI吸引同時，若發現相關內容不符正常情況，建議抱持合理懷疑態度加以求證。

這已不是吳明賢明名義首次被冒用，偽造台大醫院名義宣傳各項減肥產品、醫療方案的詐騙手法，也層出不窮。院方指出，相關假冒台大醫院名義廣告防不勝防，院方重申，院方絕無販售泌尿、減重、減肥產品，在獲取醫學知識時，請民眾認明台大醫院「有藍色勾勾」粉絲專頁。

台大醫院近期發現，院長吳明賢遭冒用身分還有配音的影片在臉書上流傳，被詐騙者用於販售藥品，且「買299元藥品還加送3千元百貨禮券」。圖／取自台大醫院官網
台大醫院近期發現，院長吳明賢遭冒用身分還有配音的影片在臉書上流傳，被詐騙者用於販售藥品，且「買299元藥品還加送3千元百貨禮券」。圖／取自台大醫院官網

詐騙集團 吳明賢 台大醫院

延伸閱讀

台大醫院院長：狼醫絕不可再當婦產科醫師

婦產醫性侵不該任職 台大院長:不管法律不如找俠客來砍頭

住院醫師性侵案後首發聲 台大醫院長：絕無袒護加害人

罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

相關新聞

漁工像狗一樣被拖出！船長今怒斥菲國「像索馬利亞海盜」

琉球籍漁船「昇漁豐」號19日遭到菲律賓公務船登檢並帶返菲國領海，所幸在相關單位交涉下，10個多小時後原船釋放。船長陳宗頓...

柯文哲「敵性證人」出庭！林洲民今為京華城容積案作證

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證，接受檢辯詰問，合議庭並提解民眾黨前主席柯文哲等...

詐團AI偽影片冒名台大醫院長吳明賢賣「喝的瘦瘦針」 院方報警

人工智慧（AI）導致詐騙亂象叢生，台大醫院近期發現，院長吳明賢遭冒用身分還有配音的影片在臉書上流傳，被詐騙者用於販售藥品...

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城容積案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。林說，任內曾處理威京集團陳情，也...

被疑檢舉大姐頭販毒 男遭殺害 4嫌落網

曾涉毒品案的高雄林姓男子疑檢舉女毒販，2周前被「大姐頭」黃姓女子約出門，不料遭黃女夥人拘禁毆打，其中有人拿刀刺殺他致死，...

獨／蛇蠍女藥頭涉殺人棄屍 冷血一句話撇清罪行仍遭押

高雄市林姓男子因與鳳山一名人稱「果凍」的黃姓女藥頭有毒品債務糾紛，竟慘遭設局擄走凌虐殺害，黃女遭逮後還極力撇清罪行，撂話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。