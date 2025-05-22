越打越猖獗！彰化縣打詐8連霸 件數及金額依然往上長

各縣市警察局執行打詐專案，彰化縣績效已8連霸，彰化縣打詐如此賣力，但依彰化縣警察局統計，上月（4月）受理詐騙案件數是710件、財損3億2989萬元，比起3月受理695件、財損2億8033萬元，詐騙件數及金額都有成長，除警方仍須努力外，民眾也要自求多福。

彰化縣警察局長陳明君今天透過打詐儀錶板，說明4月份彰化縣轄內詐騙現況，共受理710件及財損數3億2989萬元，以每十萬人口數統計，彰化縣4月平均受理詐欺案57.73件（全國排列第14），平均財損金額約2,682.4萬元（全國排列第10），受理件數及財損金額均低於全國22縣市平均值，警察局將持續打詐，守護縣民財產安全。

警察局並統計今年1至4月執行打詐專案，累計查獲詐欺集團68件，計390名詐欺犯，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值3億9258萬餘元，另攔阻詐騙金額達1億6539萬元，合計阻斷詐團金流達5.5億元，打詐成績卓著，4月份全國打詐專案，獲警政署評核分組第一，從2023年迄今全國打詐專案已達8連霸。

從今年4月起，彰化縣警局執行警政署的百斬計畫，透過轄內熱心民眾，檢舉詐欺案件情資，查獲詐欺犯嫌共14案17名犯嫌，其中2名來自香港及馬來西亞，查扣金額249萬元、攔阻金額595萬，共844萬元。

不過，警方積極打詐，也展現成果，但打詐越打越猖獗。彰化縣警察局局長陳明君表示，近期除假投資詐騙持續高發外，網路購物詐騙也居高不下，占4月詐欺案件數約20%，甚至連網路賣家都成為詐騙集團鎖定的對象，賣家只要聽到「付款失敗」、「帳戶凍結」、「需金流驗證」等關鍵字，這就有可能是詐騙，業者更不會要求民眾到ATM，或網路銀行操作分期付款。