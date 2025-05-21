台版「地面師」設局逼貸7長者4000萬 檢起訴求刑18年

林姓地政士去年元月加入詐團，向7名身分遭冒用、投資虛擬幣等長者拐騙將不動產設定抵押借款，再索取高額違約金與利息，並特地到派出所認證取信，詐取金額達4000萬元，桃園地檢署偵結，依組織、詐欺及洗錢等罪起訴林男等14人，林遭求刑18年，其餘金主及成員15至2年不等，查扣不法所得近2千萬元。

2023年11月至2024年10月間，包括北市文山區李姓、新北市新店區劉姓、台中市大肚及大雅區李姓和陳姓、基隆市安樂區李姓、桃園市桃園及中壢區錢姓和胡姓7名被害人分別遭詐騙集團利用假檢警或社會局人員，謊稱被害人身分被冒用或虛擬貨幣能獲高額投資報酬等詐騙方式，誘使交出金融帳戶資料與提款卡，等被害人帳戶現金遭提領一空，持續慫恿被害人可將「不動產抵押借款」或加碼投資。

詐團以民間借貸名義，介紹被害人負責仲介金主的李、嚴、謝、袁、王、蔡、高、賴及楊姓等9名集團成員，再以話術讓被害人向富將地政士事務所的林慶富、桃園區陳男、許女等金主洽談不動產抵押借款，並由被告林慶富協助被害人辦理設定不動產抵押設定、簽立高額違約金、利息的借據以套取被害人名下的不動產，等被害人無力償還高額利息後，再以違約為由索取鉅額違約金，進一步向法院聲請拍賣抵押物，造成7名被害人近4000萬元損失，之後察覺有異陸續報警。

桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮刑事局偵一大隊、桃園市桃園警分局於2024年12月20日起，先後執行搜索、拘提、提解被告林慶富等14人，被告林、陳經訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，地政士林慶富與陳、許姓金主、仲介及車手等14人自2024年1月22日前某日，分別加入自稱「郭大維」、「新竹榮總人員」、「王國清警員」、「廖隊長」、「吳文正檢察官」等以實施假檢警或投資等詐術為手段的詐騙集團，涉嫌詐騙包括基隆、雙北、桃園及台中等7名被害人。

其中，北市李姓被害人2023年11月聽信詐團投資虛擬幣可獲高額報酬，將文山區房產抵押借款，明知李的借款案有月息1.7分以上利息約定，地政士林慶富先在李的借據利息欄位不實登載「無」，再於借款設定不動產抵押權供作擔保時，在抵押權設定契約書利息欄位填入「無」字樣，向北市古亭地政事務所辦理抵押權登記，害李某受騙1800萬元。

檢警指出，被告林慶富利用其地政士專業地位及職務便利，協助辦理相關不動產設定、移轉登記事宜期間刻意對被害人等進行反詐騙宣導、要求被害人簽署免責聲明，被告等人甚至推由成員陪同李姓被害人前往桃園警分局中路派出所認證未受詐騙，經警員勸阻後，改由被害人在派出所前錄影存證，預為日後推

卸民、刑事責任所用，使被害人陷於錯誤而辦理借貸，待金主匯款後，立刻遭薛姓及卞姓車手提領，或由詐騙集團以購買虛擬貨幣方式將贓款洗出。