網戀男友稱攜肉入境遭扣盼匯10萬解圍 台中女險被詐
台中林姓女子與詐團男子談網戀，男子前天稱違規攜帶肉品入境遭扣留，請林女匯款10萬解圍；林女到銀行匯款，行員發現有異通報，警到場確認詐騙，警銀聯手成功阻詐。
台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所19日上午11時多，接獲轄內華南銀行行員報案稱，有女子疑似遭到詐騙，請警方協助。
經員警到場後了解，50多歲林女於今年4月間，透過網路認識化名「阿文」男子，男子自稱與林女年紀相仿，目前在北部某外貿公司工作，經常往來國外，不久林女就陷入情網。
當天林女接到男子傳訊稱，他在桃園國際機場入境時，一時疏忽違規攜帶肉製品，被執法人員留置，要罰款新台幣10萬元；因身上未帶大額現金，無法立即繳錢，只好請林女匯款至指定帳戶解圍才能入境，並傳送相片取信。
林女得知後，立即前往銀行欲匯款，幸經行員發現有異通報警方，員警查看手機對話內容後，確認為「假愛情交友」詐騙手法；在警方勸說下，由林女傳訊對方稱警察到場關心，卻遭已讀不回，才確定自己險遭詐騙，打消匯款念頭。
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