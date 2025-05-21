男陷Line投資圈套被詐4500萬 嘉警逮11車手

嘉市1名男子去年4月陷入詐團Line投資圈套，與多名車手面交近新台幣4500萬元，當想出金獲利2億多元遭斷訊，驚覺遭詐報警。警方陸續逮捕11名車手到案，包括詐團車手首腦。

嘉義市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊今天告訴中央社記者，50餘歲被害男子於去年4月間，在家上網登入個人臉書（Facebook）流覽訊息，因對AI有興趣，點選1則介紹AI科技的投資廣告，事後有人聯繫，鼓吹加入會員制的Line投資群組。

警方表示，在Line的投資群組中，不時有會員吹捧自己的投資高獲利，被害人不疑有他，剛開始投入數十萬元，後來帳面都顯示高獲利，讓被害人篤信投資是對的；自去年4月起至10月間，計面交現金給車手15次，幾乎每次都是數百萬元，最後1次是1225萬元，還由車手帶著行李箱裝錢。

警方指出，被害人從投資帳面看見所投入的現金近4500萬元，在投入7個月的時間已獲利達2億多元，在準備出金時，還被要求支付巨額的保證金，後來被害人直接被退出投資群組，才驚覺遭詐騙報警。

嘉義市警方據報積極追查，陸續逮捕11名車手，包括詐團車手首腦張姓男子，以及取款1225萬元的車手楊姓男子，楊男已於今年4月間遭嘉義地方法院依加重詐欺等罪嫌，判處有期徒刑5年；其他部分車手則已移送嘉義地檢署偵辦，近期將偵結起訴。

嘉義市警察局刑警大隊大隊長呂松浩表示，網路投資詐騙手法主要利用人性慾望，詐團在被害人加入Line群組後布局，由詐團成員營造群組其他會員高獲利情景，讓被害人深陷高獲利假象中積極跟進投資，殊不知這一切都是詐團的手法。