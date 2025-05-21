詐騙示意圖。圖／AI生成

有詐團利用高齡被害人容易誤信的特性，以假投資、假辦案等手法讓被害人陷入金錢困境後，再安排「金主」伸出援手，實則由熟悉地政流程的地政士出面協助設定不動產抵押，誘簽高額借據與違約條款，一步步奪走不動產與積蓄，使7名被害人損失近4000萬元。桃園地檢署日前偵結起訴包括林姓地政士在內共14人，求處林姓被告有期徒刑18年，另2名「金主」陳姓、許姓各15年，其餘成員分別求處2年或4年以上有期徒刑，同時查扣逾1900萬元資產。林姓、陳姓被告2人也遭羈押禁見。

詐團利用假投資、假辦案等手法一步步奪走房產與積蓄，使7名被害人損失近4000萬元。示意圖：截自freepik

桃園地檢署說，檢察官林奕瑋指揮內政部警政署刑事警察局偵查第一大隊、桃園市桃園警分局偵辦林姓被告等14人參與詐欺集團共同騙取被害人不動產案，經檢察官偵查終結，認林姓被告等14人違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第1款之三人以上犯詐欺取財之加重詐欺取財、詐欺危害防制條例第44條第1項第1款之特殊加重詐欺及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌，均提起公訴，並審酌被告等人利用被害人年邁易欺，誘使被害人簽署高額不實借款契約，並設定抵押，至被害人無力償付利息，再趁勢索取鉅額違約金，致被害人受近4000萬元之損失且不動產遭設定抵押，惡性重大，建請求處林姓被告有期徒刑18年、陳姓、許姓被告有期徒刑15年，其餘被告則分別求處2年或4年以上之有期徒刑，以資懲處。

查扣林姓、陳姓、許姓被告金融帳戶共1897萬2706元及美金1萬4541元。圖：刑事局提供

桃檢說明，此案被害人等分別於112年11月至113年10月間，遭詐欺集團以假檢警辦案配合調查、虛擬貨幣高額投資報酬等詐騙方式，要求不動產設定抵押貸借款項交付予詐欺集團後察覺有異陸續報警。經桃檢檢察官整合相關被害人等事證，並調取金流資料調查後發現，詐欺集團於被害人銀行財產已遭詐取後，再假借民間借貸名義，誘使被害人7人提供不動產作為擔保，由詐欺集團成員層轉負責仲介金主之集團成員嚴姓、謝姓、袁姓、王姓、蔡姓、高姓、賴姓、楊姓、李姓等人，以話術使被害人向金主即擔任某地政事務所地政士之林姓被告、金主即被告陳姓、許姓洽談不動產抵押借款，並由林姓被告協助被害人辦理設定不動產抵押設定、簽立高額違約金、利息之借據以套取被害人名下之不動產，俟被害人無力償還高額利息後，再以違約為由索取鉅額違約金，進一步向法院聲請拍賣抵押物，藉此共同與詐欺集團不法牟利，致使被害人7人等受有近4000萬元之損失。

桃檢接著提到，林姓被告更利用其地政士專業地位及職務便利，於協助辦理相關不動產設定、移轉登記事宜期間刻意對被害人等進行反詐騙宣導、要求被害人簽署免責聲明，甚至被告等人推由成員陪同被害人前往派出所認證未受詐騙，經警員勸阻後，改由被害人在派出所前錄影存證，預為日後推卸民、刑事責任所用，使被害人陷於錯誤而辦理借貸，待金主匯款後便遭車手薛姓、卞姓提領或旋由詐騙集團以購買虛擬貨幣方式將贓款洗出。

此案經台灣高等檢察署就此類案件整合後，由桃檢檢察官自113年12月20日起，先後執行搜索、拘提、提解林姓被告等14人，林姓、陳姓被告經訊問後向法院聲請羈押禁見獲准，並查扣林姓、陳姓、許姓被告金融帳戶共1897萬2706元及美金1萬4541元，澈底剝奪犯罪所得。

桃檢呼籲，民眾若接獲自稱「檢警人員」、「投資群組」之來電切勿恐慌、保持冷靜，善用165專線查證，且切勿交付不動產資料進行設定借款，以免落入詐欺集團編織之2次陷阱；並將持續嚴查不肖專業人員之不法行為，以確保社會公平正義，維護人民財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：「台版地面師」現身！地政士勾結詐團狠騙7人 海撈4千萬