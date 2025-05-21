以兒子假LINE詐騙婦人險得逞 台中行員報警阻詐守36萬

台中56歲劉姓婦人接獲兒子的LINE來電表示，說他遇到緊急情況急需用錢，要求母親匯款36萬元到指定帳戶；由於詐騙集團使用與兒子相同的大頭貼與暱稱，再搭配語音變聲技術，加上來電畫面顯示熟悉的LINE帳號與過去對話紀錄，讓劉婦不疑有他，急忙帶著現金趕往銀行辦理匯款，所幸第一銀行大甲分行警覺劉婦神情有異，因而報警成功阻詐。

大甲分局表示，56歲劉姓婦人5月13日接獲兒子的LINE來電表示，說他遇到緊急情況急需用錢，否則會出大事，要求婦人匯款36萬元到指定帳戶，心急如焚的劉婦擔心孩子安危，急忙帶著36萬元現金趕往第一銀行大甲分行辦理匯款，行員進一步關懷提問，認為劉婦遭詐騙，旋即通報警方派員協助處理。

當大甲派出所員警上午10時抵達現場後，仔細檢視婦人手機通訊內容發現，詐騙集團使用與婦人兒子一模一樣的大頭貼與暱稱，再搭配語音變聲技術，加上來電畫面顯示熟悉的LINE帳號與過去對話紀錄，才讓劉婦不疑有他而險些陷於錯誤。