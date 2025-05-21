影／台中女護理師被假投資騙8萬…警變裝大賣場員工抓車手
台中市李姓女護理師誤信歹徒假投資，被騙走8萬元後報警，李女以再交付30萬元為由，約出車手在北區一間大賣場交易，警方身穿大賣場員工背心在場埋伏，查獲從高雄北上的孫姓車手，全案警詢後依詐欺罪送辦，孫遭檢方聲押獲准。
第二警分局文正所依刑事局所發布的「詐騙潛在被害人攔阻計畫」，發現轄內李姓女護理師（38歲）今年4月間，遭歹徒誤信「輕鬆投資、獲利翻倍」的假投資詐騙，警方協請李女配合警方實施誘捕偵查。
李女與對方約好13日上午在台中北區大潤發量販店內進行面交，詐騙集團安排孫姓男子（24歲）由高雄北上與李女面交。
警方為避免打草驚蛇，向賣場商借員工背心，喬裝成賣場工作人員，待雙方交付贓款時，立即上前逮捕孫男，現場查扣誘捕用假鈔30萬元、空白名片夾、收據、工作手機等贓證物。
孫男對從事車手詐騙民眾血汗錢的犯行不以為意，還問警員「為什麼這麼凶」。
第二警分局長鍾承志表示，詐騙集團手法日益翻新，警方將持續追蹤詐騙金流，結合民間力量，斷絕詐騙集團車手面交或提款取得贓款的途徑，以「斷源截流」方式斬斷詐騙集團的金流，守護市民財產安全。
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