快訊

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

日本農水大臣江藤拓「沒買過米」失言丟官 將由小泉進次郎繼任

影／台中女護理師被假投資騙8萬…警變裝大賣場員工抓車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女護理師誤信歹徒假投資，被騙走8萬元後報警，李女以再交付30萬元為由，約出車手在北區一間大賣場交易，警方身穿大賣場員工背心在場埋伏，查獲從高雄北上的孫姓車手，全案警詢後依詐欺罪送辦，孫遭檢方聲押獲准。

第二警分局文正所依刑事局所發布的「詐騙潛在被害人攔阻計畫」，發現轄內李姓女護理師（38歲）今年4月間，遭歹徒誤信「輕鬆投資、獲利翻倍」的假投資詐騙，警方協請李女配合警方實施誘捕偵查。

李女與對方約好13日上午在台中北區大潤發量販店內進行面交，詐騙集團安排孫姓男子（24歲）由高雄北上與李女面交。

警方為避免打草驚蛇，向賣場商借員工背心，喬裝成賣場工作人員，待雙方交付贓款時，立即上前逮捕孫男，現場查扣誘捕用假鈔30萬元、空白名片夾、收據、工作手機等贓證物。

孫男對從事車手詐騙民眾血汗錢的犯行不以為意，還問警員「為什麼這麼凶」。

第二警分局長鍾承志表示，詐騙集團手法日益翻新，警方將持續追蹤詐騙金流，結合民間力量，斷絕詐騙集團車手面交或提款取得贓款的途徑，以「斷源截流」方式斬斷詐騙集團的金流，守護市民財產安全。

台中市李姓女護理師被歹徒騙走8萬元，警方喬裝成賣場員工，13日查獲孫姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女護理師被歹徒騙走8萬元，警方喬裝成賣場員工，13日查獲孫姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女護理師被歹徒騙走8萬元，警方喬裝成賣場員工，13日查獲孫姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女護理師被歹徒騙走8萬元，警方喬裝成賣場員工，13日查獲孫姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女護理師被歹徒騙走8萬元，警方喬裝成賣場員工，13日查獲孫姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女護理師被歹徒騙走8萬元，警方喬裝成賣場員工，13日查獲孫姓車手。記者陳宏睿／翻攝

車手 賣場 詐騙集團

延伸閱讀

影／缺錢男惡作劇 拿台中公園停車場滅火器亂噴落網

家人忙搬家 台中2歲童上演迷途記 警用鞋當線索BINGO

台中清潔婦要下班了 中國附醫地下室遭倒退貨車撞死

成大醫院續關病房達70多床 院方祭出三招高薪留才

相關新聞

影／台中女護理師被假投資騙8萬…警變裝大賣場員工抓車手

台中市李姓女護理師誤信歹徒假投資，被騙走8萬元後報警，李女以再交付30萬元為由，約出車手在北區一間大賣場交易，警方身穿大...

台中刑大副隊長好敏銳…只是經過虛擬幣店 即阻詐25萬

台中市刑大偵六隊副隊長林佳億在今年2月間，停車在虛擬商店附近，發現一名六旬婦人，正在虛擬貨幣店前，因蔡姓婦人與常見使用虛...

公私協力打詐有成 案量財損雙下降

警政署推動公私協力打擊詐欺，由愛爾麗醫美集團等企業贊助檢舉詐騙集團車手獎金、拍攝宣導影片經費，昨表揚績優警察局及參與企業...

金門警局訓練識詐教官 邀守望相助隊成「防詐尖兵」

為提升民眾防詐意識、強化社區自我防護能力，金門縣警察局昨日舉辦「114年守望相助隊識詐宣導種子教官訓練」，邀集轄區內各守...

打海關遭扣留...須520萬保釋金 新北女「抵押房屋」救夫險被騙

新北市48歲陳女日前與網路上認識的香港籍男子相約結婚，不料未婚夫突表示在桃機毆打海關人員遭扣留需520萬元保釋金。陳女欲...

櫃買中心提醒民眾小心投資詐騙

內政部警政署165打詐儀表板的統計資料顯示，今(2025)年1月至4月，全國民眾受詐騙報案的財產損失約為新台幣304億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。