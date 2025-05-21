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台中刑大副隊長好敏銳…只是經過虛擬幣店 即阻詐25萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大偵六隊副隊長林佳億在今年2月間，停車在虛擬商店附近，發現一名六旬婦人，正在虛擬貨幣店前，因蔡姓婦人與常見使用虛擬幣交易的年齡層不符，觀察一陣子後，前往關心，才知蔡婦已中「葉門假軍官」詐騙，順利保住25萬元積蓄。

台中市刑大六隊副隊長林佳億（已調任五分局），在今年2月11日晚間8許下班後，因轎車停在一間虛擬貨幣商店旁，發現蔡姓婦人（65歲）正在店前準備交易，林認為，一般都是年輕族群對虛擬貨幣較熟悉，蔡婦年齡層顯然不符，暗中觀察一陣後，前往關懷。

經林佳億詢問蔡婦得知，蔡婦不久前透過Line，認識暱稱「吳鳳林」的男子，雙方互動熱絡建立網路情感，在取得信任後，吳男自稱擔任軍官，目前在葉門打仗生病，需要支付醫生25萬元虛擬貨幣醫藥費為由，Line錢包地址給被害人操作手機購買比特幣支付。

由於蔡婦不熟悉手機操作，遲遲無法轉幣，吳男索性要蔡婦前往附近實體店面購買，要求不可告訴任何人，當店員已經協助被害人註冊Bitopro（幣托）帳戶、儲值25萬元至虛擬錢包準備購買比特幣時，即遇到林佳億關心。

警方說明，此為典型的詐騙手法，詐騙集團常利用虛構戀愛關係或建立友好形象後，以各種理由誘導被害人購買虛擬貨幣、遊戲點數、匯款或提供個資，以達詐騙金錢、帳戶或洗錢目的。經警方說明後，被害人才打消購買幣特幣的念頭，並對警方表達感謝。

台中市刑大呼籲，網路交友應謹慎小心，勿輕信對方以任何名義要求金錢、點數、虛擬貨幣或個人資料，遇可疑情形請立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同來守護財產安全。

台中市蔡姓婦人被詐騙購買比特幣，幸好遇到刑警機警注意，成功阻詐25萬元。圖／台中市刑大提供
台中市蔡姓婦人被詐騙購買比特幣，幸好遇到刑警機警注意，成功阻詐25萬元。圖／台中市刑大提供

詐騙集團 被害人 虛擬貨幣

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