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公私協力打詐有成 案量財損雙下降

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

警政署推動公私協力打擊詐欺，昨邀藝人林熙蕾（右）、關穎（左）頒獎，表揚績優警察局及參與企業。記者李奕昕／攝影
警政署推動公私協力打擊詐欺，昨邀藝人林熙蕾（右）、關穎（左）頒獎，表揚績優警察局及參與企業。記者李奕昕／攝影

警政署推動公私協力打擊詐欺，由愛爾麗醫美集團等企業贊助檢舉詐騙集團車手獎金、拍攝宣導影片經費，昨表揚績優警察局及參與企業。警政署長張榮興說，詐騙是「無本生意」，雖有下降趨勢，但不會消失，全民要有防詐意識。

據警政署「一六五打詐儀錶板」網站公布詐欺案，去年八月受理二萬一二四四件、一三八點二億元，上月受理一萬五九六一件、財損七十六點五億元，呈下降趨勢。

警政署認為，去年底起推動公私協力打詐，加上各種防制展現成效，昨在愛爾麗大樓由署長張榮興及藝人關穎林熙蕾頒獎，表揚績優的台南市、雲林縣、嘉義市警察局及協力打詐企業。

張榮興說，詐欺是台灣最痛恨的事，有計程車司機直接把車手載到派出所，也有超商店員報案指有人拿一疊提款卡領錢而抓到車手，鼓勵更多民眾檢舉詐欺。

林熙蕾說，被詐騙與年齡、教育程度無關，有朋友非常精明，卻在收到要求匯款訊息「中招」。關穎感嘆詐欺「原來離我們很近」，提醒勿開陌生訊息、隨便借錢或提供個資。

公私協力打詐上月推出「百斬計畫獎五萬」專案，民眾檢舉車手協助警方查獲可獲獎金五萬元；近期邀蕭敬騰、王心凌、楊謹華、楊祐寧、張清芳、吳克群、陳美鳳、LuLu黃路梓茵、林熙蕾、關穎共十名藝人拍宣導影片。

關穎 詐騙 林熙蕾 打詐

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