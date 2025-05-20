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金門警局訓練識詐教官 邀守望相助隊成「防詐尖兵」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

為提升民眾防詐意識、強化社區自我防護能力，金門警察局昨日舉辦「114年守望相助隊識詐宣導種子教官訓練」，邀集轄區內各守望相助隊參與，藉由培訓巡守人員識詐能力，擴大基層防詐網絡，共同防堵詐騙犯罪。

金門縣警局指出，詐騙手法層出不窮，警方希望透過本次訓練，讓基層巡守隊員熟悉最新詐騙手法及「打詐儀表板」、「165防騙宣導」Line官方帳號等工具，進一步深入村里鄰里宣導，提高社區民眾防詐免疫力。

這場訓練活動，由縣警局局長黃壬聰率領防詐宣導團與守望相助隊員互動，分享近期常見詐騙案例，包括假投資、假交友、假冒親友借錢等模式，並透過實例分析讓與會人員了解詐騙集團慣用話術與手法。

金門刑事警察大隊長吳易泉也於現場講解「打詐儀表板」的使用方式，說明如何查詢詐騙數據、掌握詐騙趨勢，並介紹165反詐Line帳號的多項實用功能，協助民眾即時辨識可疑訊息、避免落入陷阱。

黃壬聰表示，識詐、防詐、阻詐是全民共同責任，警察單位雖持續加強打詐行動，但若能結合社區巡守隊、里鄰長、志工等民力，發揮在地網絡力量，將更能有效遏止詐騙蔓延。他期盼透過此次訓練，將守望相助隊員培育為「識詐種子教官」，擔負起防詐宣導推廣任務。

金門縣警局強調，民眾接獲不明來電、簡訊、或網路訊息時，務必提高警覺，牢記「防詐五不」原則，即「不接、不聽、不看、不傳、不信」，如有疑慮應立即撥打165或110求證，切勿輕信陌生訊息，以保障自身財產安全。

金門縣警局於昨日召集轄內守望相助隊，舉辦「114年守望相助隊識詐宣導種子教官訓練」，藉由培訓巡守人員識詐能力，擴大基層防詐網絡。圖／警方提供
金門縣警局於昨日召集轄內守望相助隊，舉辦「114年守望相助隊識詐宣導種子教官訓練」，藉由培訓巡守人員識詐能力，擴大基層防詐網絡。圖／警方提供
為強化防詐觀念及阻絕詐欺危害，金門縣警局於昨日召集轄內守望相助隊，舉辦「114年守望相助隊識詐宣導種子教官訓練」。圖／警方提供
為強化防詐觀念及阻絕詐欺危害，金門縣警局於昨日召集轄內守望相助隊，舉辦「114年守望相助隊識詐宣導種子教官訓練」。圖／警方提供
金門縣警局局長黃壬聰率領防詐宣導團與守望相助隊員互動，分享近期常見詐騙案例，包括假投資、假交友、假冒親友借錢等模式，現場互動熱烈。圖／警方提供
金門縣警局局長黃壬聰率領防詐宣導團與守望相助隊員互動，分享近期常見詐騙案例，包括假投資、假交友、假冒親友借錢等模式，現場互動熱烈。圖／警方提供

金門 警察 詐騙集團 打詐

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