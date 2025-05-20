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打海關遭扣留...須520萬保釋金 新北女「抵押房屋」救夫險被騙
新北市48歲陳女日前與網路上認識的香港籍男子相約結婚，不料未婚夫突表示在桃機毆打海關人員遭扣留需520萬元保釋金。陳女欲抵押房屋時代書察覺有異報警。海山警到場苦勸但陳女仍深信不疑，警方致電桃機直接戳破詐團謊言，保住陳女積蓄。
海山警方13日下午接獲吳姓代書報案，板橋區地政事務所有民眾疑遭詐騙，警員林承毅、林煒勛趕抵現場，經了解48歲陳女日前在網路上認識1名自稱香港籍的男子，雙方透過網路相談甚歡陷入愛河互許終身。
但日前未婚夫突傳訊告知與雙親共3人從香港搭機到台灣，但因在桃園機場毆打海關人員，被扣留在機場近2個月，需要保釋金才能離開。陳女聽聞後焦急不已，立即匯款70萬元欲營救未婚夫，但未婚夫表示打人打得太嚴重，要520萬元才能保釋，陳女因已無現金，遂委託吳姓代書一起至地政事務所，欲將房子辦理抵押貸款，吳姓代書聽聞後察覺有異立即報警。
警方了解緣由後，告知陳女該手法為典型的假交友詐騙，任何公家機關均不得無故扣留民眾逾24小時，且毆打海關人員已涉犯刑法，依規定應移送地檢署偵辦。但陳女仍不願相信警方苦勸，警員於是在現場撥打桃園機場電話，詢問是否有民眾因毆打海關人員而遭扣留，當場戳破詐團超瞎騙術，成功保住陳女520萬元積蓄。
海山分局長林國民表示，今年迄今海山分局已攔阻詐騙金額逾3790萬元，查緝詐欺車手125名。警方呼籲對於有疑慮的匯款要求，應撥打110或165專線諮詢，以防受騙上當。
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