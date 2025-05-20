櫃買中心提醒民眾小心投資詐騙

內政部警政署165打詐儀表板的統計資料顯示，今(2025)年1月至4月，全國民眾受詐騙報案的財產損失約為新台幣304億元，其中，「假投資」經常高居詐騙手法的榜首，而且金額十分龐大。

近期利用投資群組製造假各種假象誘騙民眾投資的手法十分常見，詐騙集團冒充名人LINE帳號，讓投資人誤以為名人的LINE比較有公信力而放鬆警惕，進而被詐騙集團邀請加入群組，再來就會有名人的助理加投資人好友後，噓寒問暖並將盤勢資訊提供給投資人，同時秀出獲利對帳單，誘導投資人以面交方式交出投資款項給詐騙集團操作，還囑咐投資人提領現金時，不可透露領錢投資目的，否則會打亂投資老師的市場布局。

投資一兩次成功出金後，投資人會相信詐騙集團的績效真實可信，並繼續加大投資金額，最後要領出鉅額獲利與本金時，不僅遲遲無法收到款項，LINE也遭到詐騙集團封鎖，導致投資人血本無歸。

除了製造獲利假象外，詐騙集團也經常利用申購股票等話術誘騙投資人。櫃買中心近期接獲投資人檢舉，表示其參加投資公司的投資群組並透過該公司的APP開立交易帳戶後進行儲值與操作，隨後該APP以假申購訊息誘騙其申購多張上櫃股票，並使其誤信已完成繳款，成功持倉；等到投資人想賣出股票時，投資公司不僅拒絕其交易，也不讓其提領本金，投資人才察覺受騙。

櫃買中心提醒，投資一定要透過主管機關核准的業者，才有保障。目前主管機關已建置合法證券商、期貨業、投信投顧業的查詢網頁https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1045&parentpath=0,5,775，投資人開戶前可先透過該網頁查詢對方是否為合法業者。另外，證券商公會官網亦已彙整所有證券商承銷有價證券的公告(https://web.twsa.org.tw/edoc2/)，投資人申購股票前，可先透過該網頁查詢申購案件是否屬實。