女神林熙蕾、關穎響應打詐 警政署攜手企業頒獎表揚

警政署與愛爾麗醫美集團等企業合作打擊詐欺，由企業贊助拍攝宣導影片經費、檢舉詐騙集團車手獎金，經統計詐欺案件數及財損均下降，今邀藝人林熙蕾、關穎頒獎，表揚參與企業及績優警察局。

警政署統計，去年12月至今年4月，詐欺案件數下降百分之20、財損減少逾40億元，依受理數、破獲數、攔阻金額、查緝詐欺集團等指標，選出打詐績優警察局，台南市警局在6都居冠，雲林縣、嘉義市警局則在其他縣市分居1、2名。

警政署、愛爾麗今下午在愛爾麗大樓舉行「打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，由藝人唐從聖主持，關穎、林熙蕾擔任公益大使，與警政署長張榮興、刑事局長周幼偉、退輔會前主委馮世寬頒獎，表揚3個警局及參與公私協力打詐的吉田開發、巨鎧精密、上曜建設、朝和生醫、北港武德宮、百辰創新、偉鉅土地及印象廣告。

警政署推動公私協力打詐，第1波邀中華職棒球員「台灣隊長」陳傑憲拍宣導影片；第2波是「百斬計畫獎5萬」專案，上月1日起民眾檢舉車手協助警方查獲，可獲獎金5萬元，前天檢舉案件達100件，專案結束，共查扣1313萬元及攔阻6634萬元。