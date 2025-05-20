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好萊塢《變形金剛8》開放台灣投資？他信「高額分紅報酬」 警機智攔下

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

好萊塢大片開放台灣人投資？7旬陳姓老翁近日在Line上遇到自稱王姓男子的網友，向他推銷有「內部投資配額」，可以投資《變形金剛8》，未來將可獲取高額分紅報酬；陳信以為真，今天前往銀行準備匯款6萬元，行員機警通報派出所，女警趕往將陳攔下。

70多歲陳姓老翁今天上午10時許，前往台南市警第五分局開元派出所轄區內一間元大銀行辦理臨櫃匯款，要將6萬元匯入一組郵局帳戶，行員發現陳近期已有多筆不同金額匯款紀錄，且收款帳戶各異，察覺異常後主動關懷詢問。

陳姓老翁語焉不詳，聲稱「幫朋友女兒整修房子」，言語閃爍，行員憂心他可能遭遇詐騙，通報派出所；女警陳亭妤獲報後到場，耐心與陳溝通，逐步釐清匯款原因。陳在女警不斷關切詢問下，才承認最近接獲一則投資訊息，是關於電影《變形金剛8》。

陳指出，一名王姓男子自稱與知名媒體公司合作，正在籌拍好萊塢大片《變形金剛8》，電影在台灣地區一共有百分之五的股份，轉換台幣共計1.3億新台幣，台灣媒體電影公司已經登記了7千萬，剩餘6千萬分成一千份，作為給台灣民眾投資福利。

陳表示，對方稱一個投資份額是6萬元，透過王姓男子可參與「內部投資配額」，未來將可獲取高額分紅報酬，等陳完成支付，王就會郵寄合同；女警研判，這是典型假投資詐騙手法，立即制止他匯款，同時提醒臉書社團「反詐騙聯盟」中有一模一樣的話術。

「反詐騙聯盟」中網友貼出幾乎一模一樣的話術截圖，社團內成員紛紛留言「假的 詐騙 自已人暗樁，獲利的假象吸引不少人，勿上當」、 「來台灣拉投資？怎麼可能啦！金主早都拉到位了！還會給你賺？傻了嗎？」、「這就是詐騙集團的套路」、「貪心的人就是這樣子被騙錢的」。

分局偵查隊指出，詐騙集團假冒企業、影視產業或名人背書，打造看似專業的投資情境，引誘民眾誤信「穩賺不賠」的虛假承諾。尤其中高齡者因資訊不對等，更易成為詐騙目標。凡遇到「高獲利、低風險」、「內線消息」、「限時名額」等誘人話術，務必保持警覺，詳加查證，切勿輕信。

局長洪宏榮呼籲，民眾如接獲投資、理財、購物等相關資訊，務必保持冷靜、理性分析，勿因貪圖獲利而輕信陌生訊息。如有疑慮，請撥打165反詐騙專線，或就近洽詢派出所，警方將提供即時協助。

「反詐騙聯盟」中網友貼出幾乎一模一樣的話術截圖，社團內成員紛紛留言「假的 詐騙 自已人暗樁，獲利的假象吸引不少人，勿上當」。圖／翻攝自臉書社團「反詐騙聯盟」
「反詐騙聯盟」中網友貼出幾乎一模一樣的話術截圖，社團內成員紛紛留言「假的 詐騙 自已人暗樁，獲利的假象吸引不少人，勿上當」。圖／翻攝自臉書社團「反詐騙聯盟」
7旬陳姓老翁近日在Line上遇到自稱王姓男子的網友，向他推銷有「內部投資配額」，可以投資《變形金剛8》，未來將可獲取高額分紅報酬。記者袁志豪／翻攝
7旬陳姓老翁近日在Line上遇到自稱王姓男子的網友，向他推銷有「內部投資配額」，可以投資《變形金剛8》，未來將可獲取高額分紅報酬。記者袁志豪／翻攝
7旬陳姓老翁近日在Line上遇到自稱王姓男子的網友，向他推銷有「內部投資配額」，可以投資《變形金剛8》，未來將可獲取高額分紅報酬。記者袁志豪／翻攝
7旬陳姓老翁近日在Line上遇到自稱王姓男子的網友，向他推銷有「內部投資配額」，可以投資《變形金剛8》，未來將可獲取高額分紅報酬。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 女警

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