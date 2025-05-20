西門町員警對空鳴槍 攔下行動詐欺基地台逮1嫌
30多歲陳姓男子今天駕駛行動詐欺基地台車輛行經北市西門町商圈，見警方上前逮人一度企圖衝撞。現場員警立即對空鳴槍示警，隨即逮捕陳男並帶回警局偵訊。
據了解，台北市警察局刑事警察大隊日前接獲業者檢舉情資，經長期偵蒐發現，陳男在北市駕駛行動詐欺基地台車從事不法行為，在掌握行蹤後，今天下午1時許與中正第二分局、刑事局電信偵查大隊執行逮捕。
陳男駕駛行動詐欺基地台車行經西門町商圈時，突然發現警方，一度想衝撞逃逸，市刑大員警見狀立即對空鳴1槍示警，現場6名員警隨即湧上抓人，引發周邊民眾關注，所幸無人受傷。
警方隨即將陳男帶回市刑大偵訊，將釐清幕後有無勾結不法集團，全案詢後將依詐欺罪送台北地檢署偵辦。
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