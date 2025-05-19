手機損壞還感冒缺錢 台中婦險遭「假女兒」詐騙
鄭姓婦人接獲詐騙集團假冒女兒致電，稱感冒且手機損壞更換號碼，隔天又接獲「女兒」訊息稱需現金支付貨款，鄭姓婦人到銀行要匯款時行員發現有異報案，與警方成功合作阻詐。
台中市政府警察局第三分局今天表示，東信派出所4月30日接獲轄內銀行報案，1名婦人要匯款疑遭詐騙，請警方前往協助。
員警到場了解，鄭姓婦人稱前一晚接獲未顯示號碼電話，對方自稱「二女兒」，疑感冒並指手機損壞更換號碼，請她加入新的通訊軟體LINE帳號，由於聽到「女兒」語氣略帶鼻音，還叮嚀對方記得就醫。
隔天「女兒」再次聯繫鄭姓婦人稱幫友人代購新台幣32萬元物品，但手邊現金不足，請鄭姓婦人代墊款項。鄭姓婦人信以為真，前往銀行要匯款，幸行員發現異通報警方。
員警得知後，立即撥打鄭姓婦人二女兒原先手機號碼求證，對方得知後相當震驚，急忙對母親表達關心。鄭姓婦人聽見「正牌女兒」聲音後，怒斥詐團行徑，並感謝銀行與警方及時協助。
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