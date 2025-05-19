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詐臺雅已故董座50億元 明拍賣愛馬仕、LV硬箱塔、2千萬DIOR耳環套組

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭詐騙逾50億元，台北地檢署今年2月二波搜索約談主嫌女子羅佩雯，訊後聲押獲准。羅女將不法所得購買愛馬仕LV、DIOR等精品，避免扣押的精品價值因時間而減損，明日將由行政執行署士林分署首度變價拍賣。

檢調追查，羅女等犯嫌涉詐騙案臺雅集團董事長沈裕雄新臺幣50餘億元，詐騙得手過奢活生活高調花錢，今年2月18、20日搜索，在羅女住處查扣詐欺所得購買的愛馬仕、LV、GUCCI、DIOR、LOROPIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾、名表、傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。

為保障被害人權益，避免扣押的精品價值因時間而減損，經徵得羅女同意後，4月17日發函囑士林分署辦理變價拍賣，先於5月15日舉辦「精品鑑賞會」明日辦理第一次拍賣會，明5月20日辦理第一次拍賣會，包含「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒、彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔、市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。

全案起源於，長相清秀的羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，出獄後透過沈裕雄的前特助鄭淳駿結識沈裕雄，涉和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，從2019年8月至2023年10月間以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。

檢調查出，羅女詐騙所得除了購買國外房地產，還購買眾多精品，還有價值約96萬的LV腳踏車，及罕見的LV行李箱。此案檢方已羈押羅佩雯、鄭淳駿，羅的前夫謝宗翰涉拿贓款作為開設貿易公司的營運資金也遭聲押獲准，羅佩雯兄嫂羅文傑、詹依苓已涉向羅拿錢開火鍋店、和菓子舖，羅文傑50萬元交保，詹女請回。

女子羅佩雯涉詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄遭逾50億元，檢方查扣市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。圖／北檢提供
女子羅佩雯涉詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄遭逾50億元，檢方查扣市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。圖／北檢提供
女子羅佩雯涉將詐騙所得購買彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。圖／北檢提供
女子羅佩雯涉將詐騙所得購買彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。圖／北檢提供
北檢囑託行政執行署士林分署變價拍賣「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒。圖／北檢提供
北檢囑託行政執行署士林分署變價拍賣「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒。圖／北檢提供
北檢囑託行政執行署士林分署變價拍賣愛馬仕、LV、香奈兒、DIOR等知名品牌包款。圖／北檢提供
北檢囑託行政執行署士林分署變價拍賣愛馬仕、LV、香奈兒、DIOR等知名品牌包款。圖／北檢提供

詐騙 拍賣會 愛馬仕 LV

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