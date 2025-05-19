詐臺雅已故董座50億元 明拍賣愛馬仕、LV硬箱塔、2千萬DIOR耳環套組

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭詐騙逾50億元，台北地檢署今年2月二波搜索約談主嫌女子羅佩雯，訊後聲押獲准。羅女將不法所得購買愛馬仕、LV、DIOR等精品，避免扣押的精品價值因時間而減損，明日將由行政執行署士林分署首度變價拍賣。

檢調追查，羅女等犯嫌涉詐騙案臺雅集團董事長沈裕雄新臺幣50餘億元，詐騙得手過奢活生活高調花錢，今年2月18、20日搜索，在羅女住處查扣詐欺所得購買的愛馬仕、LV、GUCCI、DIOR、LOROPIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾、名表、傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。

為保障被害人權益，避免扣押的精品價值因時間而減損，經徵得羅女同意後，4月17日發函囑士林分署辦理變價拍賣，先於5月15日舉辦「精品鑑賞會」明日辦理第一次拍賣會，明5月20日辦理第一次拍賣會，包含「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒、彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔、市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。

全案起源於，長相清秀的羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，出獄後透過沈裕雄的前特助鄭淳駿結識沈裕雄，涉和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，從2019年8月至2023年10月間以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。