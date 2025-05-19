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無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞 警巡重貼撞見詐團

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南警方最近提供「無聲報案 QR Code」，要讓超商店員、民眾在看到疑似詐騙時能快速低調報警，不過有警方在超商貼的QR Code遭店家或不明人破壞。歸仁分局長廖水池發現、要求各派出所檢視補貼，結果就有員警剛好撞見詐騙集團、當場逮捕4人。

詐騙橫行，台南市警方最近到處張貼的報案QR Code，方便報警，成功攔阻多起詐騙案件；卻疑有有店家「不想多事」、詐騙集團不爽破壞。警方表示，「感謝絕大多數配合的超商能發揮企業責任，替全民看守荷包」。

警方說，由於發現極少數超商張貼的QR Code遭清除破壞，歸仁分局各派出所前往檢視補正，文賢所所長陳俊吉前天巡邏複查黏貼QR code時，在仁德區中正西路超商ATM提款機前，發現1名外籍梁姓女子多次提款，且提領金額大，「合理懷疑為提領車手」。

陳俊吉立即聯繫副所長黃國輝、警員谷昭慶及分局偵查隊同仁共12員警協助逮捕梁姓車手，並在仁德區二行一路查獲監控車輛與收水、監控手陳姓、吳姓、楊姓等4名詐騙集團共犯。

歸仁分局新聞稿稱：分局長廖水池上任今年1到4月較去年同期熱點提領次數降低42次、緝獲車手增加8人， 5月迄今累積查獲車手及相關共犯16人，「轄區成為強力打擊詐騙犯罪重點區域，多名面交與ATM提領車手一入轄區即遭查獲，可說是詐騙車手的墳場。悍警連環出擊、詐騙車手死路一條！」

無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞，員警巡邏複查時撞見詐團逮人。記周宗禎／翻攝
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車手 超商 詐騙集團

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