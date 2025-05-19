快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

輝達台灣總部在北士科！黃仁勳封「星群」 笑稱：就是有點貴

聯營航班失靈？長榮賣票土航不認 旅客伊斯坦堡驚魂

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙面交警趁勢逮人 他辯稱「為愛淪車手」尚未領分毫

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓女子遭假投資詐騙百萬，家人發現異狀報警處理，又見詐團再度傳訊邀約面交30萬元加碼投資，台北市警方將計就計當場逮人，車手吳姓男子自稱為素未見面的女網友賺錢淪為車手，宛如同為假交友詐騙受害者，警詢後依詐欺罪嫌送辦吳男，擴大深入追查詐團共犯。

警方調查，60歲邱女今年初在網路上點擊假投資廣告，誤信詐欺話術，多次面交共800萬元，家人發覺異狀查看邱女手機驚覺受騙，4月29日立刻報警處理。

台北市中山分局介入偵辦後，詐團5月1日再度聯繫邱女，提議加碼投資、邀約邱女面交30萬元，警方將計就計，轄區民權一派出所所長張孝安親自帶隊，趁雙方在中山區松江路指定地點見面時圍捕面交車手，當場查獲36歲吳男，並查扣做案用假證件、假收據及手機。

吳男落網辯稱，他也是在網路上認識素未謀面的女友，對方介紹工作稱「好好工作，將來才能一起生活」，他才為愛淪為車手；該工作以每天1000元為底薪，每領取50萬元贓款加薪500元，由於約定月結薪水，他取款不出一個月就落網，所以直到被逮都還沒領到報酬。

警方表示，全案詢後依詐欺罪嫌將吳男移送台北地檢署偵辦，將持續擴大深入追查幕後詐團共犯；另呼籲， 詐騙集團通常利用「高獲利、低風險」的誘因，引誘被害人一步步投入大量金錢，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎小心，在投資前應主動查證真實性，並與有投資經驗的親友、相關金融從業人員諮詢，如有可疑情事，可撥打165反詐騙專線求證，或至鄰近警察機關尋求協助。

警方當場查獲36歲吳男，並查扣做案用假證件、假收據及手機。記者李隆揆／翻攝
警方當場查獲36歲吳男，並查扣做案用假證件、假收據及手機。記者李隆揆／翻攝
警方當場查獲36歲吳男，並查扣做案用假證件、假收據及手機。記者李隆揆／翻攝
警方當場查獲36歲吳男，並查扣做案用假證件、假收據及手機。記者李隆揆／翻攝

車手 詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

獨／才起訴一個月…詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」

19歲詐團粗心笨賊 車上大聊遭機警小黃運將抓包

疑助詐團開戶 一銀宜蘭分行遭搜索 女副理80萬元交保

相關新聞

無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞 警巡重貼撞見詐團

台南警方最近提供「無聲報案 QR Code」，要讓超商店員、民眾在看到疑似詐騙時能快速低調報警，不過有警方在超商貼的QR...

詐騙面交警趁勢逮人 他辯稱「為愛淪車手」尚未領分毫

邱姓女子遭假投資詐騙百萬，家人發現異狀報警處理，又見詐團再度傳訊邀約面交30萬元加碼投資，台北市警方將計就計當場逮人，車...

桃警赴健保署開講 聚焦防範個資外洩與詐騙應對實務

為全面提升第一線人員資安防護力，衛生福利部中央健康保險署政風室於本(5)月16日，特別邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊專員蕭尉哲，於北區業務組舉辦專題講座

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其L...

獨／才起訴一個月…詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立詐欺機房，該機房號稱「東南亞最大桶」，去年10月檢方起訴102人，但詹在印尼遣送返台...

淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」

刑事警察局今天提醒，近期多起案件顯示，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。這是一種新興且危害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。