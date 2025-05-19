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詐騙面交警趁勢逮人 他辯稱「為愛淪車手」尚未領分毫
邱姓女子遭假投資詐騙百萬，家人發現異狀報警處理，又見詐團再度傳訊邀約面交30萬元加碼投資，台北市警方將計就計當場逮人，車手吳姓男子自稱為素未見面的女網友賺錢淪為車手，宛如同為假交友詐騙受害者，警詢後依詐欺罪嫌送辦吳男，擴大深入追查詐團共犯。
警方調查，60歲邱女今年初在網路上點擊假投資廣告，誤信詐欺話術，多次面交共800萬元，家人發覺異狀查看邱女手機驚覺受騙，4月29日立刻報警處理。
台北市中山分局介入偵辦後，詐團5月1日再度聯繫邱女，提議加碼投資、邀約邱女面交30萬元，警方將計就計，轄區民權一派出所所長張孝安親自帶隊，趁雙方在中山區松江路指定地點見面時圍捕面交車手，當場查獲36歲吳男，並查扣做案用假證件、假收據及手機。
吳男落網辯稱，他也是在網路上認識素未謀面的女友，對方介紹工作稱「好好工作，將來才能一起生活」，他才為愛淪為車手；該工作以每天1000元為底薪，每領取50萬元贓款加薪500元，由於約定月結薪水，他取款不出一個月就落網，所以直到被逮都還沒領到報酬。
警方表示，全案詢後依詐欺罪嫌將吳男移送台北地檢署偵辦，將持續擴大深入追查幕後詐團共犯；另呼籲， 詐騙集團通常利用「高獲利、低風險」的誘因，引誘被害人一步步投入大量金錢，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎小心，在投資前應主動查證真實性，並與有投資經驗的親友、相關金融從業人員諮詢，如有可疑情事，可撥打165反詐騙專線求證，或至鄰近警察機關尋求協助。
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