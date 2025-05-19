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桃警赴健保署開講 聚焦防範個資外洩與詐騙應對實務

桃園電子報／ 桃園電子報

詐騙示意圖。圖／AI生成
詐騙示意圖。圖／AI生成

為全面提升第一線人員資安防護力，衛生福利部中央健康保險署政風室於本(5)月16日，特別邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊專員蕭尉哲，於北區業務組舉辦專題講座，聚焦「防範個資外洩與詐騙應對實務」。此次講座以實體與線上同步進行，吸引來自健保署台北、中區、南區、高屏、台東等各業務單位共110人踴躍參與，現場反應熱烈、討論深入。

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中央健康保險署政風室邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊專員蕭尉哲，於北區業務分署舉辦專題講座，聚焦「防範個資外洩與詐騙應對實務」。圖：警方提供

警方表示，此次講座內容涵蓋三大重點，包括「資通安全風險與因應策略」、「社交工程手法解析」、「假借公務名義詐騙案件實例說明」，此次講座主講人梁仲銘因長期投入打詐與資安教育，實戰經驗豐富，他以司法實務、真實案例與情境演練相結合，深入剖析「假醫院人員」、「冒名查詢病歷」等常見詐騙手法，教導人員辨識關鍵話術與應對技巧。例如，當遇到可疑來電查詢敏感資訊時，應堅定回應，「很抱歉，依照機關個資保護規定，無法於電話中提供此項資料，請您以書面申請或透過正式管道洽詢。」

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健保署政風室向來十分重視資安與詐騙防範議題，除定期內部宣導與教育訓練外，此次也積極與警政機關跨域合作。圖：警方提供

警方提到，課程當中同時強調第一線人員不可輕忽身分查核環節，並提出案例探討，如有民眾冒用他人身分證辦理健保卡，因承辦人疏未細查相貌與證件一致性，導致資料外洩與資源遭冒用，不僅損害機關公信，也曾發生民眾透過司法提告主張權益受損求償之案件。

警方指出，健保署政風室向來十分重視資安與詐騙防範議題，除定期內部宣導與教育訓練外，此次也積極與警政機關跨域合作，建構多層次防護機制。透過此次課程進一步強化人員警覺與實務操作，以及對詐騙態樣的辨識力，保護公務作業安全，也守護民眾就醫及健保權益不受侵害，期盼建立資安正確觀念與應對韌性，共同守護民眾個資與健保署信譽。

警方表示，隨著詐騙集團手法日新月異，部分不肖分子更假冒政府單位進行釣魚簡訊、假中獎通知、或以健保異常為由詐騙民眾，若公務人員資安意識不足，將成為防線破口。因此，跨機關合作進行資安與反詐宣導尤顯重要。最後也再次呼籲無論是民眾或是政府機關員工，遇到疑似詐騙情形務必冷靜查證，可撥打165反詐騙諮詢專線或向警方查詢，共同攜手打造安全的資訊使用環境。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警赴健保署開講 聚焦防範個資外洩與詐騙應對實務

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