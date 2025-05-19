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男偽造假派令 還冒名高官自送花籃

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

卅三歲李姓男子涉以電腦偽造自己調派內政部主任秘書的行政院人事派令，再將假派令傳給多位警界、醫界人士，還冒檢察總長、警政署長等高官名義，自費送祝賀花籃給自己；新北地檢署依偽造公文書罪嫌起訴李。

檢警調查，李男出身醫生世家，父親、兄長都是醫生，他落網後坦承犯行，供稱因長期無業，為了讓人瞧得起，也比較好交女朋友，才假扮政府高官。

李之前就有假扮美國蘋果電腦台灣分公司人資長前科，且被查出另試圖假扮立法院長辦公室副主任身分，連印章、名片、識別證等都已做好；檢警不排除他另有所圖，進一步追查。

李男去年五月廿一日在住處用電腦偽造蓋有行政院大印的「一一三年五月廿八日院授人陪字第一一三三四四一五二八號」派令，記載核准李男調派內政部主秘。

李隨後再將不實派令電子檔傳給廿四名警界和醫界人士，包括北市大同、士林、松山警分局副分局長或隊長級幹部，及台北、林口、土城長庚醫院多名醫師。

有人收到派令發覺有異，向內政部政風室檢舉，警方獲報前往，只見李家一片「花團錦簇」，門口擺放署名檢察總長邢泰釗、警政署長張榮興、國安局副局長黃明昭、台大醫院院長吳明賢、林口長庚院長陳建宗、台北長庚院長黃集仁、台北榮總院長陳威明等人的祝賀花籃。

警方隨後搜索，起出偽刻內政部主秘職名章，還有立法院長辦公室副主任、台大醫師等身分的印章、名片、識別證；李坦承冒名，供稱只是為了製造自己官大、人面廣假象。

檢方調查後確認花籃都是李自掏腰包請花店送來，被冒名的高官都不知情，依偽造公文書罪嫌起訴。

偽造文書 張榮興 詐騙 邢泰釗

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