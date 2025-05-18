快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其LINE好友借錢。刑事局提醒，LINE升級到15.4以上版本，可搶回帳號防止親友受害。

警方調查，張姓女子近期收到LINE好友訊息，稱參加寵物攝影比賽需協助投票，她點擊網址輸入LINE帳號的手機門號、密碼及驗證碼，帳號遭詐團盜用。

刑事局表示，詐團以假網站誘騙民眾輸入LINE相關資料，再以不同裝置登入，操作「登出其他裝置」及「立即變更密碼」等，使被害人無法登入，接著假冒被害人向其LINE好友借錢行騙，並傳送釣魚連結接續盜取LINE帳號。

刑事局提醒，LINE升級到15.4以上版本，新版本可以簡訊認證碼搶回帳號，防止親友受害；除換機、註冊新帳號、或更換LINE綁定的手機，切勿在任何地方輸入簡訊認證碼，也不要在收到小孩、寵物等競賽投票網址時輸入認證碼。

刑事局指出，收到自稱親友傳來訊息，若含不明連結或要求提供個人資料、金錢，應查證對方身分，如發現LINE帳號遭盜，應立即通知親友留意避免受害。

詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其LINE好友借錢。圖／刑事局提供
詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其LINE好友借錢。圖／刑事局提供

LINE 寵物 投票

延伸閱讀

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

獨／才起訴一個月…詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」

影／威震角頭吳明達假釋撤銷 今午解送新北檢將入獄

相關新聞

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其L...

獨／才起訴一個月…詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立詐欺機房，該機房號稱「東南亞最大桶」，去年10月檢方起訴102人，但詹在印尼遣送返台...

淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」

刑事警察局今天提醒，近期多起案件顯示，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。這是一種新興且危害...

婦欲匯數千萬元投資、配合檢警辦案 竹縣警阻詐騙

新竹縣1名婦人日前到不同銀行欲匯款新台幣數千萬元，先稱要投資朋友，後又要提供帳戶資金配合「檢警」辦案，竹北警方先後獲報趕...

網傳「賴政府發養貓狗補助3000元」 農業部：詐騙

近日網路流傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3000元」，農業部今提醒此為詐騙資訊，呼籲民眾務必透過各縣市動保處等查詢相關資...

網傳養貓狗可領3千補助 農業部：詐騙訊息

詐騙集團詐騙方法層出不窮，農業部今天表示，網傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3000元」是詐騙資訊，呼籲民眾務必透過各縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。