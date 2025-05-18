幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其LINE好友借錢。刑事局提醒，LINE升級到15.4以上版本，可搶回帳號防止親友受害。

警方調查，張姓女子近期收到LINE好友訊息，稱參加寵物攝影比賽需協助投票，她點擊網址輸入LINE帳號的手機門號、密碼及驗證碼，帳號遭詐團盜用。

刑事局表示，詐團以假網站誘騙民眾輸入LINE相關資料，再以不同裝置登入，操作「登出其他裝置」及「立即變更密碼」等，使被害人無法登入，接著假冒被害人向其LINE好友借錢行騙，並傳送釣魚連結接續盜取LINE帳號。

刑事局提醒，LINE升級到15.4以上版本，新版本可以簡訊認證碼搶回帳號，防止親友受害；除換機、註冊新帳號、或更換LINE綁定的手機，切勿在任何地方輸入簡訊認證碼，也不要在收到小孩、寵物等競賽投票網址時輸入認證碼。

刑事局指出，收到自稱親友傳來訊息，若含不明連結或要求提供個人資料、金錢，應查證對方身分，如發現LINE帳號遭盜，應立即通知親友留意避免受害。