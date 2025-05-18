快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

台新銀攜手台灣高等檢察署 簽署「戰神專案」防詐MOU

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新銀行16日與台灣高等檢察署攜手合作，在台新金控（2887）董事長吳東亮與法務部長鄭銘謙雙重見證下，共同簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄（MOU）。本次由台新銀行總經理林淑真與台灣高等檢察署檢察長張斗輝代表締結，六都及彰化地方檢察署長官皆到場觀禮，一起見證公私部門打詐合作再創新典範。

為進一步強化非法金流攔阻效能，台新銀行積極與各界聯合阻詐，本次與台灣高等檢察署簽署防詐MOU，全面升級「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」五個面向，建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管及提前攔阻可疑金流等全方位防詐保護機制，提前辨識疑似詐騙不法帳戶，提升雙方對於金融犯罪偵防能力。

台新金控吳東亮董事長表示，「台新銀行持續強化第一線人員的訓練，提升防詐及打詐意識，並積極透過人工智慧技術發展台新戰神AI模型，提升監控能力。我們非常榮幸與台灣高等檢察署簽訂防詐MOU攜手建構聯防體系，強強聯手發揮最大的綜效，成為銀檢合作的最佳典範。」

此項合作將運用科技工具強化資料分析與預警機制，提前發覺潛在可疑帳戶並預警偵測疑似洗錢、詐騙不法帳戶，從源頭防堵詐騙，建構更為縝密之金融安全防線，展現台新銀行與檢察機關密切合作及共同守護金融安全、誓師打詐的堅定決心。

台新銀行強調，打擊詐騙為台新銀行重點政策，將持續擴大資源投入，並深化各界公私合作，運用創新資訊科技，精準建立防詐措施。未來將在維護友善金融服務的同時，亦積極阻擋金融詐騙的滲透，創造「無詐金融」的安全環境，切實保護民眾財產安全，落實防制金融犯罪。

台新銀行與台灣高等檢察署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，由六都及彰化地方檢察署代表人到場觀禮。台新銀行／提供
台新銀行與台灣高等檢察署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，由六都及彰化地方檢察署代表人到場觀禮。台新銀行／提供

MOU 台新金控 詐騙

延伸閱讀

4兒子中他最像吳火獅！吳東亮75歲接掌泛新光集團：心裡有數 要拿命幫家族

鄭銘謙簽署第一個司法互助條約 法務部、馬紹爾共打跨境犯罪

台新金董座吳東亮專訪／幫家族起死回生 對父親也有交代

感恩父親吳火獅 吳東亮聽從安排從傳產業走向金融業

相關新聞

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

詐騙集團假借幫小孩、寵物等競賽投票傳送網路訊息，誘使民眾點擊網址輸入LINE相關資料，再盜用LINE帳號假冒被害人向其L...

獨／才起訴一個月…詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立詐欺機房，該機房號稱「東南亞最大桶」，去年10月檢方起訴102人，但詹在印尼遣送返台...

淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」

刑事警察局今天提醒，近期多起案件顯示，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。這是一種新興且危害...

婦欲匯數千萬元投資、配合檢警辦案 竹縣警阻詐騙

新竹縣1名婦人日前到不同銀行欲匯款新台幣數千萬元，先稱要投資朋友，後又要提供帳戶資金配合「檢警」辦案，竹北警方先後獲報趕...

網傳「賴政府發養貓狗補助3000元」 農業部：詐騙

近日網路流傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3000元」，農業部今提醒此為詐騙資訊，呼籲民眾務必透過各縣市動保處等查詢相關資...

網傳養貓狗可領3千補助 農業部：詐騙訊息

詐騙集團詐騙方法層出不窮，農業部今天表示，網傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3000元」是詐騙資訊，呼籲民眾務必透過各縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。