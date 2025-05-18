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獨／才起訴一個月…詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立詐欺機房，該機房號稱「東南亞最大桶」，去年10月檢方起訴102人，但詹在印尼遣送返台時跳機，不知去向，檢方通緝隔月即接到訊息，詹已在柬埔寨身亡，檢警研判有「借屍還魂」可能性，將遺體空運返台「驗明正身」，檢驗指紋、DNA確認後，近日處分不起訴。

台中市詹姓男子（35歲）綽號「圈圈」，前年間出資在印尼峇里島一間停業度假村，成立詐欺機房，向進入香港地區的民眾行騙，佯稱被害人手機涉傳送「港獨」訊息為由，要求監管帳戶，牟利至少3億6000萬元。

檢方去年10月起訴涉案102人，但詹男在印尼落網後，遣送返台之際「跳機」，行方不明，未在檢方起訴之列，但檢方依法發布通緝，未料去年11月初，檢警已收到訊息，詹男已在柬埔寨因心肌梗塞身亡。

檢察官張富鈞認為，詹男在此案具指揮角色，牟利豐厚，在同案共犯被起訴後約1個月，即在柬國身亡，時機點過於巧合，判斷不無「假死」可能性，以躲避司法訴追，指示刑事局中打六隊需確認真偽。

遺體最後以「抽乾血液」方式，去年12月時空運抵達，由鑑識人員在靈堂採證指紋、檢體比對，因遺體是冰存乾屍狀態，鑑識人員在採集指紋時，以熱水泡開手指，盡可能採集指紋。

經刑事局鑑識中心比對指紋、DNA雙重確認，今年一月間確認詹男已死，檢方近日處分不起訴。

詹男身為詐團金主，檢察官仍依打詐新四法，向法院聲請擴大沒收詹男名下市價約6000多萬元的動產、不動產，以訴追司法正義。

另外該團涉案的102人中，已有61人在今年初在台中地院審結，分判2年10月至6年10月不等徒刑，其餘涉案人陸續在法院審理中。

台中市綽號「圈圈」詹姓男子在峇里島度假村內設立機房，去年6月間，上百名成員被印尼政府查獲。圖／讀者提供
台中市綽號「圈圈」詹姓男子在峇里島度假村內設立機房，去年6月間，上百名成員被印尼政府查獲。圖／讀者提供

印尼 通緝 遺體

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