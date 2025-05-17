淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」
刑事警察局今天提醒，近期多起案件顯示，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。這是一種新興且危害嚴重的詐騙手法：詐騙集團利用民眾的自然人憑證，大量開設人頭數位帳戶，成為洗錢與詐騙金流的跳板。
刑事局指出，詐團首先透過臉書、Line、Instagram 等社群平台，投放看似專業的廣告，內容標榜「快速貸款」、「免信用卡」、「信用不良也能核貸」，吸引急需資金的民眾上鉤；民眾加入群組或加Line客服後，詐團就會要求提供自然人憑證、憑證密碼、身分證影本等資料，聲稱為貸款申請的必要流程，實際上卻暗中利用這些資料，在各大銀行大量開立數位帳戶。
有些詐團還會持受害人簽署的委託書，親自前往戶政事務所幫對方「補辦自然人憑證」，再進一步用來辦理開戶。受害人往往接到銀行通知，或帳戶被警方標註為可疑警示戶時，才驚覺已被冒用淪為人頭戶。
刑事局強調，已經有銀行主管發現，自去年第三季起，就陸續發現使用自然人憑證開戶的數位存款戶，日後有極高比例被標記為可疑帳戶。根據統計，銀行的「警示帳戶」中，高達20%是透過自然人憑證線上開立，也就是說每5個高風險帳戶，就有一個是來自這種模式。
為防堵詐騙金流，目前已有多家銀行全面暫停「自然人憑證線上開戶」服務，以防止更多民眾被冒用個資。其他銀行也正在加緊評估，未來可能全面改為加上視訊驗證或臨櫃辦理，強化把關機制。
刑事局提醒民眾，務必謹慎使用自然人憑證，開立帳戶時應選擇親自辦理或具備視訊驗證機制的方式，切勿隨意將個人資料交給他人，以免遭詐團冒用，淪為人頭戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言