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淪詐團開戶工具 多家銀行開始暫停「自然人憑證線上開戶」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天提醒，近期多起案件顯示，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。這是一種新興且危害嚴重的詐騙手法：詐騙集團利用民眾的自然人憑證，大量開設人頭數位帳戶，成為洗錢與詐騙金流的跳板。

刑事局指出，詐團首先透過臉書、Line、Instagram 等社群平台，投放看似專業的廣告，內容標榜「快速貸款」、「免信用卡」、「信用不良也能核貸」，吸引急需資金的民眾上鉤；民眾加入群組或加Line客服後，詐團就會要求提供自然人憑證、憑證密碼、身分證影本等資料，聲稱為貸款申請的必要流程，實際上卻暗中利用這些資料，在各大銀行大量開立數位帳戶。

有些詐團還會持受害人簽署的委託書，親自前往戶政事務所幫對方「補辦自然人憑證」，再進一步用來辦理開戶。受害人往往接到銀行通知，或帳戶被警方標註為可疑警示戶時，才驚覺已被冒用淪為人頭戶。

刑事局強調，已經有銀行主管發現，自去年第三季起，就陸續發現使用自然人憑證開戶的數位存款戶，日後有極高比例被標記為可疑帳戶。根據統計，銀行的「警示帳戶」中，高達20%是透過自然人憑證線上開立，也就是說每5個高風險帳戶，就有一個是來自這種模式。

為防堵詐騙金流，目前已有多家銀行全面暫停「自然人憑證線上開戶」服務，以防止更多民眾被冒用個資。其他銀行也正在加緊評估，未來可能全面改為加上視訊驗證或臨櫃辦理，強化把關機制。

刑事局提醒民眾，務必謹慎使用自然人憑證，開立帳戶時應選擇親自辦理或具備視訊驗證機制的方式，切勿隨意將個人資料交給他人，以免遭詐團冒用，淪為人頭戶。

刑事局提醒，自然人憑證成為詐團開戶工具，民眾切勿隨意提供。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒，自然人憑證成為詐團開戶工具，民眾切勿隨意提供。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團 警察 身分證

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