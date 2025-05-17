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網傳「賴政府發養貓狗補助3000元」 農業部：詐騙

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

圖為寵物示意圖。圖／ingimage
圖為寵物示意圖。圖／ingimage

近日網路流傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3000元」，農業部今提醒此為詐騙資訊，呼籲民眾務必透過各縣市動保處等查詢相關資訊，避免受騙。

農業部說明，近期有詐騙集團冒用政府名義，宣稱提供「寵物津貼」或「3000元現金補助」，實際上是騙取個人資料與財物。農業部呼籲，如飼主要瞭解最新的補助政策與申請方式，建議可直撥全國統一1959動物保護專線電話，或聯繫當地動物保護機關確認。

臺北市動物保護處02-87897158

新北市政府動物保護防疫處 02-29596353

臺中市動物保護防疫處04-23869420、04-23869425

臺南市動物防疫保護處06-2130958

高雄市動物保護處07-7462368、07-7467644、07-7450413

桃園市政府動物保護處03-3326742 分機 400-417

新竹縣動物保護防疫所03-5519548分機 407

苗栗縣動物保護防疫所037-320049

彰化縣動物防疫所04-7620774

南投縣家畜疾病防治所049-2222542

雲林縣動植物防疫所05-5523250

嘉義縣家畜疾病防治所05-3620025分機27

屏東縣政府08-7320415

宜蘭縣動植物防疫所03-9602350

花蓮縣動植物防疫所038-227431

臺東縣動物防疫所089-233720

澎湖縣家畜疾病防治所06-9212839

基隆市動物保護防疫所02-24280677

新竹市動物保護及防疫所03-5368329

嘉義市政府建設處05-2290357

金門縣動植物防疫所082-336625

連江縣政府產業發展處0836-25131

動物 農業部

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