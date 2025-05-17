大溪區昨(16)日發生一起面交詐騙案件，一名19歲田姓男子搭乘計程車前往高鐵站途中，竟向司機炫耀從事「灰色產業」並自稱每次面交詐騙可獲數千元報酬。司機察覺異狀，將車輛開往大溪分局圳頂派出所報案。田男見狀逃逸，警方立即展開追緝，最終於仁善一街一帶將其逮捕。

19歲田姓男子搭乘計程車前往高鐵站途中，竟向司機炫耀從事「灰色產業」並自稱每次面交詐騙可獲數千元報酬。圖：讀者提供

警方調查發現，田男當日上午曾與一名60歲女子面交詐取400萬元後，迅速將贓款轉交上游集團成員。大溪警方隨後通知被害人完成報案與指認程序，依法將田嫌移送法辦。警方表示，將持續擴大追查田嫌背後的詐騙集團，追根溯源打擊不法。

19歲田姓男子搭乘計程車前往高鐵站途中，竟向司機炫耀從事「灰色產業」並自稱每次面交詐騙可獲數千元報酬。圖：讀者提供

內政部警政署目前推動「百斬計畫獎5萬」專案，提供檢舉獎勵，民眾如發現可疑金流面交、親友捲入投資詐騙或接獲假冒檢警來電，可主動通報，共同防堵詐騙行為。

本文章來自《桃園電子報》。原文：19歲男搭車自爆詐騙司機機警報案 行蹤敗露遭當街逮捕