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詐團偽造員工證騙被害人 中華郵政：絕不會要求操作ATM

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

近來又出現新的詐騙手法，中華郵政公司表示，有詐騙集團假冒中華郵政公司員工名義，持偽造員工識別證進行詐騙取財，籲請民眾小心防範、慎防受騙。

中華郵政說，近來有詐騙集團假冒中華郵政公司員工，並企圖以偽造員工識別證取得信任，誘騙民眾至ATM等進行操作，以騙取民眾存款財物。中華郵政提醒，郵局絕不會打電話要求民眾到ATM轉帳、匯款或解除分期付款等操作，切勿相信類似詐騙手法，務必提高警覺。

民眾如接獲可疑電話，中華郵政公司說，可撥打郵政客服專線0800-700-365，手機撥付費電話：04-2354-2030，以及刑事警察局165反詐騙諮詢專線。或就近至郵局臨櫃核實訊息，以維自身財產安全。

假中華郵政員工識別證。圖／中華郵政公司提供
假中華郵政員工識別證。圖／中華郵政公司提供

中華郵政 詐騙集團 郵局

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