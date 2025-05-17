77歲大學退休女教師砸170萬買車 不聽勸二度提款...警找兒阻詐

台中市曾姓婦人是大學退休教師，本月初時疑誤信歹徒詐騙陷阱，二度前往郵局要提領170萬元，因無法描述購買的車行、車型、車款，行員找來警員阻詐。曾婦被勸阻後不死心，二度上門，警方只好聯絡曾婦兒子多加關心，以免上當。

經查，曾姓婦人（77歲）是退休大學教師，本月7日至郵局時向行員聲稱欲購買汽車，要求從帳戶提領170萬元，行員聯絡警方到場關心，曾婦無法回答購買的車商、車款等相關細節，警方、行員擔心曾婦上當，勸退曾婦。

未料隔天曾婦又再度上門，提出相同要求，警方這次只好聯絡曾婦兒子到場，由兒子將人帶回家中，提醒曾婦兒子，別讓曾婦再次獨自出門至銀行領錢。