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疑助詐團洗錢 宜蘭銀行業者遭搜索

聯合報／ 記者廖炳棋王燕華／連線報導

刑事局偵辦律師游光德組詐團案，清查發現卅多名被害人一千多萬元贓款，流向三個人頭公司帳戶，然而這三名人頭戶早成為警示帳戶，卻能在中間人指點下，輕鬆到一銀宜蘭分行開戶，懷疑行員內神通外鬼與詐團勾結，前天搜索約談五行員到案，檢方訊後依洗錢等罪命許姓女副理八十萬元交保，限制出境出海，並實施電子監控。

游光德是立委徐巧芯大姑涉洗錢案律師，曾夥同台銀郭姓、黃姓行員夫婦及楊姓假幣商等七人組詐騙集團，共有一七九人受害被詐上億元，桃園地檢署去年依加重詐欺、洗錢及組織罪將他起訴。

刑事局清查游光德集團被害人金流，發現一千多萬元贓款，流向一銀宜蘭分行三名人頭公司戶，經約談楊姓、潘姓與胡姓三名人頭到案，三人供稱自己的帳戶雖已列警示，但一名收購人頭帳戶的呂姓中間人，指點他們前往一銀宜蘭分行開公司戶，聲稱較有機會過，因此才去宜蘭分行開公司戶，果然成功開戶。

據調查，三人開戶成功後，以五萬元代價賣出，警方約談呂姓中間人，但他供詞避重就輕，未交代為何能從宜蘭分行成功開戶。

據了解，三名人頭前往宜蘭分行開戶時，因帳戶已遭警示，若銀行進行聯徵查詢，三人不可能開戶，但分行審核過程中，疑似沒有查詢就放行，檢警懷疑有內鬼與詐團勾結，經長期布線蒐證，將負責審核、蓋章開戶流程的五名行員全帶回調查。

由於許女已調往一銀大稻埕分行任職，宜蘭地檢署前天指揮刑事局電偵大隊赴兩個分行及許女住處搜索，釐清是否與詐團掛勾。一銀另兩名行員各以兩萬元交保，還有兩人請回。

第一銀行宜蘭分行有行員疑助詐團開戶洗錢，前天遭檢警搜索。記者王燕華／攝影
第一銀行宜蘭分行有行員疑助詐團開戶洗錢，前天遭檢警搜索。記者王燕華／攝影

洗錢 詐騙

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