翁自稱黑白通吃 詐吸金案首腦千萬

阿格斯交易所假冒澳洲券商ＡＣＤＥＸ吸金十九點四億元，檢方起訴首腦林上紘共十人，檢方另案查出，七旬老翁張定國透過黑幫認識林上紘，自詡與黑白兩道關係好，以打點司法人員為由，詐騙林男一○一十萬元，北檢昨依詐欺取財罪起訴張翁。

知名區塊鏈「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人，假冒澳洲外匯券商ＡＣＤＥＸ名義，於二○一九至二○二三年間，透過薩摩亞商大華新瑞創設的網站，非法招攬「雙倉對沖外匯息差交易」，非法吸金十九點四億元；張定國見林上紘獲利匪淺，透過黑幫介紹結識林上紘。

起訴指出，二○二二年三月，張定國在林上紘辦公室詐稱，違法吸金的是已有檢調介入偵辦，「知道承辦檢察官、主任檢察官，也會跟調查處長約吃飯，以前檢察長調動也動得了，也可以叫警政署長去約他們」，謊稱可用一千萬元打點司法人員，擺平吸金案查緝。

林上紘誤信張定國，命財務長張其元從台北市勝慈社會福利基金會個提領二百萬、四百萬元，再加上借款四百萬元，湊齊一千萬元打點費，並分裝至二個紙袋，在辦公室內交給張定國。

張定國詐騙一千萬元得手後，還謊稱紙袋內現金少了十萬元，林上紘再指示張其元交付十萬元現金，全案直到林上紘遭檢調依違反銀行法偵辦，甚至被羈押禁見，才發現受騙上當。