聽新聞
0:00 / 0:00

翁自稱黑白通吃 詐吸金案首腦千萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

阿格斯交易所假冒澳洲券商ＡＣＤＥＸ吸金十九點四億元，檢方起訴首腦林上紘共十人，檢方另案查出，七旬老翁張定國透過黑幫認識林上紘，自詡與黑白兩道關係好，以打點司法人員為由，詐騙林男一○一十萬元，北檢昨依詐欺取財罪起訴張翁。

知名區塊鏈「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人，假冒澳洲外匯券商ＡＣＤＥＸ名義，於二○一九至二○二三年間，透過薩摩亞商大華新瑞創設的網站，非法招攬「雙倉對沖外匯息差交易」，非法吸金十九點四億元；張定國見林上紘獲利匪淺，透過黑幫介紹結識林上紘。

起訴指出，二○二二年三月，張定國在林上紘辦公室詐稱，違法吸金的是已有檢調介入偵辦，「知道承辦檢察官、主任檢察官，也會跟調查處長約吃飯，以前檢察長調動也動得了，也可以叫警政署長去約他們」，謊稱可用一千萬元打點司法人員，擺平吸金案查緝。

林上紘誤信張定國，命財務長張其元從台北市勝慈社會福利基金會個提領二百萬、四百萬元，再加上借款四百萬元，湊齊一千萬元打點費，並分裝至二個紙袋，在辦公室內交給張定國。

張定國詐騙一千萬元得手後，還謊稱紙袋內現金少了十萬元，林上紘再指示張其元交付十萬元現金，全案直到林上紘遭檢調依違反銀行法偵辦，甚至被羈押禁見，才發現受騙上當。

吸金 詐騙

延伸閱讀

旅行社股續吸金 3檔觸漲停、雄獅奔近1年高點

涉間諜罪被大陸關押6年 楊恆均致信澳洲總理盼返澳就醫

76歲翁稱黑白兩道關係好！ACDEX吸金案首腦被騙千萬「打點費」

吸金22億判3年...徐少東離家失聯 橋頭地院裁定：逕行拘提

相關新聞

疑助詐團洗錢 宜蘭銀行業者遭搜索

刑事局偵辦律師游光德組詐團案，清查發現卅多名被害人一千多萬元贓款，流向三個人頭公司帳戶，然而這三名人頭戶早成為警示帳戶，...

翁自稱黑白通吃 詐吸金案首腦千萬

阿格斯交易所假冒澳洲券商ＡＣＤＥＸ吸金十九點四億元，檢方起訴首腦林上紘共十人，檢方另案查出，七旬老翁張定國透過黑幫認識林...

19歲詐團粗心笨賊 車上大聊遭機警小黃運將抓包

19歲王姓車手昨上午搭乘計程車準備前往取款，怎料司機察覺乘客電話聊天內容為詐騙術語後即報警，警方立即依司機提供的特徵，當...

四海幫海森堂宿霧豪宅藏詐騙機房 台菲聯手逮17人

四海幫海森堂在菲律賓宿霧地區一間三層樓透天豪宅，成立詐騙機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」等手法，2年來詐騙千名國人。刑...

一銀行員涉詐 金管會：最晚26日提交報告再行研議懲處

第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報...

64歲單身男以為愛情來了 看房子要匯款被警攔下才知遭詐

彰化縣64歲曾姓單身男子認識自稱藝人「林莎」的網友，兩人互加LINE視訊聊天兩個多月，林莎表明願結婚，要曾男先去看透天厝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。