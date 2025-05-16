19歲詐團粗心笨賊 車上大聊遭機警小黃運將抓包
19歲王姓車手昨上午搭乘計程車準備前往取款，怎料司機察覺乘客電話聊天內容為詐騙術語後即報警，警方立即依司機提供的特徵，當場查獲王男並查扣逾16萬的贓款、金融卡及手機，警詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。
中壢警分局落實警政署「百斬計畫」及時阻詐，積極向民眾宣導斬斷詐騙金流，連續2日接獲檢舉即查獲提款車手，成功切斷詐團金流。連日2起案件均為熱心計程車運將察覺異狀後機警報案，展現警方與民間力量聯手打詐的成果。
昨上午8時許，1名計程車司機察覺車上乘客言行可疑，疑似為詐欺車手，待車手下車後立刻就近前往中壢派出所舉報。
警方火速前往攔查，依司機提供的特徵，當場查獲王男，並查扣逾16萬的贓款、金融卡及手機。王嫌坦承受指示取款，警方並立刻同步聯繫金融卡帳戶所有人確認受騙，警詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。
回顧前前日，同樣為計程車運將搭載1名男子準備前往提款，察覺乘客電話聊天內容為詐騙術語後即報警，2位計程車運將表示都是在工作群組內，藉由165打詐儀表板及新聞媒體分享訊息中汲取防詐資訊，成功協助警方「斬」手，進一步幫助被害人避免損失擴大。司機笑稱車手在中壢搭乘轉移可以多一份外快。
中壢警分局長林鼎泰表示，這2起案件不僅顯示警方線上警網即時應處能力，更凸顯「全民打詐」的重要性，感謝司機的機警通報，讓詐團無所遁形。
林鼎泰說，百斬計畫的核心在於結合警力與民力，快速阻斷詐騙金流。我們會持續向上溯源並追查幕後指揮者，澈底瓦解詐團鏈。提醒民眾若遇可疑提款行為、頻繁使用多張金融卡者，務必提高警覺並撥打110或165專線通報，共同守護全民財產安全。
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