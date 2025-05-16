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四海幫海森堂宿霧豪宅藏詐騙機房 台菲聯手逮17人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

四海幫海森堂在菲律賓宿霧地區一間三層樓透天豪宅，成立詐騙機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」等手法，2年來詐騙千名國人。刑事警察局與菲律賓執法單位合作，13日我刑事局7名幹員前往菲律賓，14日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，在機房內逮捕我國陳姓犯嫌等16男1女（含6名通緝犯）到案。

刑事局指出，3年前警方偵破四海幫海森堂經營假投資詐團案件後，逮捕15人到案，警方繼續監控涉詐嫌疑人，發現其中數名嫌犯入出境及行為模式有異，遭檢方起訴後，就前往菲律賓宿霧藏匿，警方懷疑他們可能在當地成立機房。

刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌，聚集在宿霧一處豪華社區內，研判就是詐欺機房據點。

台、菲警方發現，集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣獲利；這個月13日，刑事局派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名幹員，至菲律賓宿霧，與菲律賓專案小組一同舉行專案會議，14日會同菲國執法單位，共同執行搜索勤務，逮捕陳嫌等17名國人，由菲方扣押現場犯罪用電腦、手機等贓證物。

由於犯嫌違反當地法律，目前由菲律賓國家調查局調查中，刑事局將持續追查國內共犯並擴大清查被害事證。

四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝
四海幫海森堂在菲律賓宿霧一處豪宅成立詐騙機房，遭台、菲兩國執法單位聯手破獲。記者廖炳棋／翻攝

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