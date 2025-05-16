一銀行員涉詐 金管會：最晚26日提交報告再行研議懲處

第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報重大偶發事件。中央社

第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報重大偶發事件，依規一銀必須在七個營業日內、也就是最晚5月26日函報詳細資料，將調查內容、處理方式及改善措施等處理情形提交金管會，金管會收到後會再研議懲處內容。

一銀分行行員涉詐，根據「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，一銀通報金管會後必須限期提交報告，由於搜索與偵訊、交保等均發生在昨天，因此第一金是在今天一早於台股盤前代一銀發布重大訊息公告 「公司依法配合調查程序，對公司財務業務無影響」；同時一銀也發出四點聲明，強調事件不涉營運，客戶權益不受影響、對於不法行為絕不寬貸。

金管會則是表示已經接獲一銀通報重大偶發事件，待一銀提交報告後再行研議懲處事宜。

據了解，一銀是宜蘭分行遭搜索並有五名行員遭約談後部分交保、部分請回，案情主要是關於銀行員與詐團勾結，疑似行員協助詐團開戶洗錢，全案依詐欺洗錢、銀行法背信等方向偵辦。

一銀並發布四點聲明，表示一、一銀行員於 5 月 15 日配合警察機關搜索調查及約談。二、本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響。三、本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。四、一銀對任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。