快訊

整理包／考生加油！114國中會考明登場 考場規定、各科備考重點一把抓

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

一銀行員涉詐 金管會：最晚26日提交報告再行研議懲處

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報重大偶發事件。中央社
第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報重大偶發事件。中央社

第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報重大偶發事件，依規一銀必須在七個營業日內、也就是最晚5月26日函報詳細資料，將調查內容、處理方式及改善措施等處理情形提交金管會，金管會收到後會再研議懲處內容。

一銀分行行員涉詐，根據「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，一銀通報金管會後必須限期提交報告，由於搜索與偵訊、交保等均發生在昨天，因此第一金是在今天一早於台股盤前代一銀發布重大訊息公告 「公司依法配合調查程序，對公司財務業務無影響」；同時一銀也發出四點聲明，強調事件不涉營運，客戶權益不受影響、對於不法行為絕不寬貸。

金管會則是表示已經接獲一銀通報重大偶發事件，待一銀提交報告後再行研議懲處事宜。

據了解，一銀是宜蘭分行遭搜索並有五名行員遭約談後部分交保、部分請回，案情主要是關於銀行員與詐團勾結，疑似行員協助詐團開戶洗錢，全案依詐欺洗錢、銀行法背信等方向偵辦。

一銀並發布四點聲明，表示一、一銀行員於 5 月 15 日配合警察機關搜索調查及約談。二、本案對公司財務、業務無重大影響，目前第一銀行營運一切正常，客戶權益不受影響。三、本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。四、一銀對任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。

宜蘭 第一金 第一銀行 詐欺 詐騙集團 金管會

延伸閱讀

疑助詐團開戶 一銀宜蘭分行遭搜索 女副理80萬元交保

一銀發布重訊遭搜索 宜蘭分行5行員涉助詐團被警帶回

一銀分行遭搜索 第一金：配合調查、財務業務無影響

地震險給付 金管會放寬

相關新聞

差點變豬仔！他欠500萬被賣到柬埔寨 登機前急向店員求助獲救

黃姓男子積欠嘉義劉男500萬元還不出，劉等4男逼黃到柬埔寨從事詐騙工作抵債，今年3月某日清晨上機前，黃機警向超商店員求助...

一銀行員涉詐 金管會：最晚26日提交報告再行研議懲處

第一金（2892）旗下第一銀行分行行員遭搜索調查並約談後交保，與勾結詐騙集團有關，金管會下午表示，一銀今天已向金管會通報...

64歲單身男以為愛情來了 看房子要匯款被警攔下才知遭詐

彰化縣64歲曾姓單身男子認識自稱藝人「林莎」的網友，兩人互加LINE視訊聊天兩個多月，林莎表明願結婚，要曾男先去看透天厝...

一銀行員遭檢警偵訊 金管會：最晚5月26日前交報告

第一銀行宜蘭分行行員疑似協助詐騙集團開戶，15日遭檢警偵訊。金管會今天證實，一銀昨天已通報重大偶發事件，並要在通報次日起...

台東熱氣球嘉年華也成詐騙工具？縣府：不要被騙了

邁入第15週年的「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日在台東鹿野高台登場，今年還邀請超人氣IP「哆啦A...

刑事局揭打詐數據 較去年8月受理案件及財損分降2及4成

刑事警察局今天公布「165打詐儀表板」最新數據，今年4月每天平均受理詐騙件數為532件、財損2億5508萬餘元，較去年8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。