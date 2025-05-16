64歲單身男以為愛情來了 看房子要匯款被警攔下才知遭詐

彰化縣64歲曾姓單身男子認識自稱藝人「林莎」的網友，兩人互加LINE視訊聊天兩個多月，林莎表明願結婚，要曾男先去看透天厝，再匯款美金100萬元當購買簽約金，被金融機構機警行員發現有異，暗中報警後成功攔詐。

據了解，曾男在社群軟體Instagram被登入「林莎」想認識他，基於好奇就允許加入好友，林莎要求互加LINE好友以視訊聊天取信，曾男同意，視訊看見林莎30多歲長得不錯就放鬆戒心，每天林莎都會聊天談被職場霸凌，想找依靠離開演藝圈。本月上旬說要把她的藝人簽約金100萬美元匯給曾男，要他先去看指定的透天厝作為兩人婚房。

曾男真的去看房子，總價1380萬元，林莎要求先匯100萬美金買房，曾男毫不懷疑的到銀行開外幣帳戶，準備先買4萬台幣的美金匯過去，銀行行員起疑並暗中報警，芳苑警分局二林分駐所警員王鄱淞、陳柏余、蕭至崴趕到，提出「假交友真詐財」詐騙案例勸導曾男，成功保住血汗錢。