一銀行員遭檢警偵訊 金管會：最晚5月26日前交報告

今(114)年3月有民眾因欠下500萬債務，差點被劉姓債權人賣去柬埔寨當豬仔，好在被害人完成登機手續後，機警向桃園國際機場內的店家求救，由店員協助報警，被害人才免於淪為豬仔的命運。日前桃園地檢署偵結此案，劉嫌與共犯等4人均被起訴，求刑4年8月至4年不等之有期徒刑。

2025-05-16 13:05