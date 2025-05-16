一銀行員遭檢警偵訊 金管會：最晚5月26日前交報告
第一銀行宜蘭分行行員疑似協助詐騙集團開戶，15日遭檢警偵訊。金管會今天證實，一銀昨天已通報重大偶發事件，並要在通報次日起7個營業日內函報，也就是最晚5月26日前提出詳細說明。
第一金今天早上發布重大訊息公告，台北市政府警察局刑事警察大隊5月15日至子公司第一銀行分行，對員工進行搜索及詢問。一銀也在今天說明，此案對於銀行財務、業務無重大影響，目前營運一切正常。
金管會今天則表示，一銀昨天已向金管會通報重大偶發事件，根據「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」，一銀要在通報次日起7個營業日內函報詳細資料。
也就是說，一銀最晚要在5月26日前向金管會提交有關此案的調查內容、處理方式及改善措施等處理情形。
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