差點變豬仔！他欠500萬被賣到柬埔寨 登機前急向店員求助獲救

黃姓男子積欠嘉義劉男500萬元還不出，劉等4男逼黃到柬埔寨從事詐騙工作抵債，今年3月某日清晨上機前，黃機警向超商店員求助終獲救，桃園地檢署今天偵結，將劉等4男依人口販運防制法等罪起訴，劉姓首謀具體求刑4年8月。

起訴指出，嘉義市44歲劉姓男子因黃男欠他500萬元債務甚久，也知黃並無資力一次還清，若依黃的能力分期付款又要等很多年；劉男由不明管道得知柬埔寨詐欺集團很缺人力，因不耐煩等待黃分期還款，便與該集團達成協議，將黃送至柬埔寨為詐欺集團工作，藉此賺取較高額報酬來還他的債。

劉得知，黃男因案今年3月19日上午要到高雄高分院出庭，先派29歲蔡姓及26歲萬姓2友人，當日上午前去高雄高分院找黃男，命令2人找到黃之後帶到他位於嘉義市西區的招待所，與自己碰面。

蔡、萬2男依指示，在高雄高分院附近停車場找到準備離開的黃男，立刻上前告知要帶他去見劉，黃當場拒絕，萬男於是威脅「我有槍」，並表示若黃不配合，就會開槍傷害他，讓黃聽了害怕，不得不從。

當黃等3人到達嘉義招待所後，劉關門放狗不讓黃離開，要他去柬埔寨幫詐欺集團工作還債，黃拒絕，當場遭劉、蔡及萬等3人圍毆，造成黃的右手腕、左手腕及臉部等多處挫傷，由於黃禁不住連續遭受毆打，不得已只好答應。

劉見黃屈服，立刻安排翌日一早班機飛柬埔寨，同時指派蔡男陪同，要確保將黃交到對方手中才能返國，為了防止黃男逃離，劉命令42歲郭姓私人司機以腳鐐將黃扣在招待所內。同時也指示蔡到黃家拿黃男的護照，又命令郭姓司機幫黃購置所需衣物，第二天凌晨4時郭駕車送蔡及黃前往桃園國際機場，見蔡、黃辦完登機手續後先離開，黃則趁著到超商購物之際向店員求救，航警據報到場並報請桃園地檢署檢察官吳一凡指揮偵辦，劉等人紛紛逃逸，劉姓首謀直到3月30日才落網。

檢察官痛批，被告劉姓等4名男子完全不尊重人性尊嚴，把「人」當商品交易，完全無視被害黃男還有孩子與老母需要照顧，若按照劉等人的計畫，黃男會被送往柬埔寨詐欺集團工作，面臨孤立無援、被迫長時間勞動，甚至自身安全受到威脅，不僅影響黃男自己，也讓家人頓失依靠，經濟和生活都遭受重大影響，由於黃男突然失聯，彷彿消失在人間，讓家人承受著極大的恐懼與壓力。