台東熱氣球嘉年華也成詐騙工具？縣府：不要被騙了
邁入第15週年的「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日在台東鹿野高台登場，今年還邀請超人氣IP「哆啦A夢」以全新造型熱氣球登場，精彩可期！不過，活動未開始，網路卻出現疑似詐騙活動廣告，縣府呼籲民眾多求證勿受騙。
縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，縣府近日收到民眾反映指出網路上出現優先取得熱氣球繫留票或保證搭乘熱氣球的機會活動廣告，經調查者些活動廣告都不是縣府官網，也非合作廠商，民眾千萬不要上當受騙。
他強調，不要留下填寫個人資料，要購買繫留票一定要到縣府官網或合作易遊網購買。
交觀處進一步表示，「熱氣球繫留體驗」將於5月20日與5月27日中午12點分兩階段開賣，購票方式分為兩個階段，5月20日中午12點開放預約 7月場次，5月27日中午12點則開放預約 8月場次，全程採線上搶票制，僅限網路預約，總共開出 76場次、9120個名額，每場限量120張票。
繫留體驗每天分為清晨5點30分至7點與傍晚5點至6點30分兩個時段舉辦，票價方面，平日（週一至週四）每張550元，假日（週五至週日）則為650元。每張票為單人單場使用，每筆訂單最多只能購買兩張。今年的繫留搭乘以標準熱氣球為主，哆啦A夢造型熱氣球雖然不開放搭乘。
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