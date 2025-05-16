刑事局揭打詐數據 較去年8月受理案件及財損分降2及4成
刑事警察局今天公布「165打詐儀表板」最新數據，今年4月每天平均受理詐騙件數為532件、財損2億5508萬餘元，較去年8月平均受理件數及財損，分別下降22.36%與42.82%。
全國警察機關4月查獲詐騙集團計305團2783人，查扣不法利得6億6948萬餘元、攔阻金額13億6081萬餘元，涉嫌詐騙集團網站共下架7234件、涉嫌詐騙集團電話共停號492件、涉嫌詐騙廣告下架1萬7783件，另與地政機關聯防不動產阻詐成功8件、攔阻金額2730萬元。
「165打詐儀表板」網站上線以來，瀏覽人次已突破148萬，收錄詐騙案例超過5.3萬筆，是提供民眾即時查詢詐騙趨勢、檢視手法及上傳檢舉資料的重要通道。
刑事局提醒民眾，近期應加強防範網路購物詐騙（受理數上升16.69%）及假買家騙賣家詐騙（上升41.71%）手法，兩手法自今年2月起有上升趨勢。
前偶像團體5566藝人小刀、現任量能文創執行長彭康育，今天在刑事局進行防詐宣導，他表示家中老年人容易被網路資訊迷惑，多關心家人，建立警覺意識，將防詐意識內化成為全民運動的一環。
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