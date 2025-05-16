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影／欠五百萬被圍毆險被押到柬埔寨 航警獲報即時救援　

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

航空警察局今年3月間接獲通報，桃機二航廈管制區內疑似有一名男子遭強制押解出境從事詐騙工作，員警到場後迅速處置，當場逮捕監押人蔡姓現行犯，航警局刑事警察大隊也循線逮捕劉姓主嫌及郭姓、萬姓犯嫌到案。訊後，依涉嫌傷害、妨害自由及人口販運防制法等罪嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，航警局今年3月20日接獲通報，有一名黃姓被害男子疑似遭強制押解出境欲從事詐騙工作，警方獲報後隨即迅速到場處置，當場逮捕監押人蔡姓現行犯，蔡嫌收押禁見。警方當天下午就在嘉義市拘捕郭嫌及萬嫌到案，並持續追查劉姓主嫌。

張驄瀧指出，劉姓主嫌生活闊綽高調，出入以名車代步，案發後不斷設下斷點，誤導警方辦案；同時關閉手機電話斷絕通訊，隨即逃亡至嘉義縣阿里山區藏匿，後續更狡猾轉換藏匿地點搭車逃至桃園市區，經專案小組歷經11日埋伏追查，於3月30日晚間21時許在桃園市桃園區某棟社區大樓內強勢攻堅緝捕劉嫌到案。

據了解，遭強押的黃姓男子與劉姓主嫌等4名犯嫌皆熟識，因積欠劉姓主嫌500萬債務無力償還，才會遭劉姓債權人及另外3名同夥囚禁、毆打，並且強押他到桃園國際機場搭機前往柬埔寨從事詐騙工作，黃男擔心自己此行有去無回，趁著搭機前在管制區內向免稅店員工求助，航警獲報到場才即時將他救出。

航警局呼籲，近年來柬埔寨等地的詐騙園區問題嚴重，請大家提高警覺，勿輕易相信任何誘騙出國的訊息。若有類似情形或遭遇詐騙、脅迫情況，應立即向警方報案，避免自身陷入危險，保護自身安全。

劉姓主嫌於藏匿處落網。圖／航警局提供
劉姓主嫌於藏匿處落網。圖／航警局提供
警方於劉姓主嫌藏匿處搜索。圖／航警局提供
警方於劉姓主嫌藏匿處搜索。圖／航警局提供
航警局刑大及保大特殊警力，埋伏多日終於在桃園市區找到本案人口販運劉姓主嫌。圖／航警局提供
航警局刑大及保大特殊警力，埋伏多日終於在桃園市區找到本案人口販運劉姓主嫌。圖／航警局提供
航警局警員於第二航廈免稅店前找到疑似遭押解出境之被害人（右）及蔡姓現行犯（左）。圖／航警局提供
航警局警員於第二航廈免稅店前找到疑似遭押解出境之被害人（右）及蔡姓現行犯（左）。圖／航警局提供
警方成功逮捕劉姓主嫌。圖／航警局提供
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桃園 詐騙 警察

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