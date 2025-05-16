詐騙園區示意圖。圖／AI生成

今(114)年3月有民眾因欠下500萬債務，差點被劉姓債權人賣去柬埔寨當豬仔，好在被害人完成登機手續後，機警向桃園國際機場內的店家求救，由店員協助報警，被害人才免於淪為豬仔的命運。日前桃園地檢署偵結此案，劉嫌與共犯等4人均被起訴，求刑4年8月至4年不等之有期徒刑。

有民眾差點被賣去柬埔寨當豬仔，機警向機場店家求救。示意圖：資料照

桃檢說明，被害人積欠劉嫌500萬元鉅額借款債務，劉嫌因得知在柬埔寨從事詐欺犯行之某詐欺集團有人力需求，遂與該集團達成合意，由劉嫌將被害人送至柬埔寨交與該集團從事詐騙工作抵償債務。劉嫌等人於今年3月19日上午尋得被害人後，逼迫其一同前往劉嫌位於嘉義市西區之辦公處所，命令被害人前往柬埔寨為詐欺集團工作以清償上開債務，被害人不答應，即遭劉嫌等人毆打，被迫同意前往柬埔寨。劉嫌即刻安排被害人搭乘隔日清晨班機前往柬埔寨，並由郭姓被告開車載蔡姓被告陪同被害人登機，待將被害人交給柬埔寨詐欺集團後再自行返國。被害人於3月20日清晨4時許，完成登機手續後，在桃機向機場內商店店員求救，警方接獲報案，立即到場營救，並逮捕陪同的蔡姓被告。

桃檢進一步提到，航警局旋即通報桃檢指派檢察官吳一凡指揮偵辦，為避免其餘共犯察覺逃逸滅證，檢察官隨即簽發拘票，立刻於同日下午拘提郭姓、萬姓被告，經檢察官訊問後，聲請法院羈押禁見蔡姓、郭姓被告獲准，萬姓被告則由檢察官諭知5萬元具保。劉嫌得知東窗事發後，即聞風逃匿，桃檢旋即發布通緝，並限制出境出海，經專案團隊鍥而不捨地利用科技偵查方法，聲請法院准許透過全球衛星定位系統及非實體侵入性之科技方法，確認劉嫌行蹤，於3月30日將其逮捕歸案，並向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢表示，檢方認定劉嫌等4人均涉犯刑法第302條之1第1項第1款之三人以上共同私行拘禁、人口販運防制法第31條第5項、第1項之以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁等方法使人實行依我國法律有刑罰規定之行為未遂及同法第33條第1項之意圖剝削，以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁等方法而對人從事運送等罪嫌，並審酌被告等4人毫無尊重人性尊嚴之觀念，將「人」當作貨物般任意私相授受，無視被害人尚有幼子及老母需其扶養照顧，若被害人被依劉嫌等人之計畫，至柬埔寨為詐欺集團工作，不但面臨任人宰割、被迫從事無止盡之勞動之處境，且其家庭頓失主要依靠，被害人家人心中之憂懼，難以文字形容，被告4人行為惡性重大，且犯後毫無悔意，具體求處4年8月至4年不等之有期徒刑。

檢方提醒，如有金融借貸之需求，應尋求合法管道，坊間訴求免擔保、低利息之貸款管道，實蘊含極高風險，國人貸款前宜謹慎查證切勿輕信，以免淪為幕後不法集團刀俎下之魚肉。本署與執法機關對於人口販運犯罪將持續全力打擊不法，以維護民眾人身及財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：欠債5百萬險變豬仔！他急向機場店家求救 桃檢起訴4被告