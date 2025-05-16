半年獲利1億？ 航運公司大老闆受騙5000萬...竹聯幫分子涉案

投資詐騙令人防不勝防，連高雄某航運公司負責人也受騙。這名航運公司老闆在網路，見理財專家名義發文邀請入群投資，半年間投資5000萬元，見仿真App上已獲利1億多元，想獲利了結，對方卻要求2成佣金才知受騙。

刑事局南部打擊犯罪中心報請高雄地檢署偵辦，於去年11月至今年4月間，追查出涉案的23名詐團車手，查出竹聯幫分子張姓（30歲）、楊姓（33歲）2男子涉嫌指揮21名旗下車手，僅扣得18萬元，這名航運公司老闆的受騙的大筆金額，早已遭詐騙集團層層洗錢轉走，難再追回。

警方了解，50多歲的某航運公司負責人，去年4月在見冒用理財專家施昇輝名義的臉書粉專，不疑有詐，經對方派女子與他加Line好友，邀請他加入Line「Q4 VIP會員」群組，因見群組中有人稱，聽從老師操作，已賺不少錢，後來對方傳送連結，供他下載仿真投資App，令他一再面交大筆金額投資。

據悉，航運老闆從去年4月至10月，共分23次面交投資款給詐團車手，每次金額都上百萬元，直到10月，他見仿真App上的獲利金額已高達1億多元，想獲利了結，但是，對方要求20%佣金及出金手續費，要他再交2000多萬元，他才發覺之前已經交出的5000多萬元受騙，報警處理。