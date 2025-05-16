疑助詐團開戶 一銀宜蘭分行遭搜索 女副理80萬元交保

第一銀行宜蘭分行疑有行員協助詐團開戶洗錢，昨遭檢警搜索，帶回5人。宜蘭地檢署檢察官複訊後，諭令許姓女副理80萬元交保，須電子監控，另2人2萬元交保、2人無保請回，全案依詐欺洗錢、銀行法背信等方向偵辦。

據了解，其他地檢署偵辦一起詐欺案件，向上溯源發現一銀宜蘭分行有3個帳戶於2、3年前開設，有金流進出後即被列為警示帳戶，疑似為詐團的人頭帳戶。經長期布線蒐證，懷疑宜蘭分行查核過於寬鬆，疑似協助詐團開戶，昨天由宜蘭地檢署指揮刑事局電偵大隊、台北市刑大等單位發動搜索，帶回許姓副理等4女1男釐清案情。

宜蘭地檢署對案情不願多談。不過據了解，檢警初步查出宜蘭分行涉為詐團開的人頭帳戶至少3個，詐騙金額達到數千萬元，受害人遍布全台，全案朝詐欺洗錢、銀行法背信等方向偵辦，5人都列為被告，許姓女副理80萬元交保須電子監控，其餘2名經手帳戶的行員2萬元交保，另2人無保請回。