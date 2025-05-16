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龍潭警前進社區 向民眾宣導防詐知識

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭警分局龍潭派出所及高平派出所於14日分別召開社區治安會議，龍潭所於龍星國小舉辦，由所長孫祥愷主持，高平所則在高平里第一市民活動中心，由所長董亦文主持，龍潭分局長鄭文銘率領分局各單位主管列席宣導，另警察局副局長鄭榮崑也率領警察局團隊到場指導，並邀請轄區立法委員、市議員等民意代表、里鄰長及龍潭地區民眾等共同參與。

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龍潭派出所於龍星國小舉辦社區治安會議。圖：警方提供

龍潭分局表示，近年來由於各類詐騙集團的犯案型態日新月異，詐騙手法不斷推陳出新，警方於會中以簡報向民眾介紹該分局受理各類詐欺案例情形，其中以假投資詐騙手法最為容易誘使民眾受騙上當，並撥放案例影片教導民眾「假投資手法拆解」，透過強化民眾「識詐」觀念，提升識詐阻詐的防衛意識，以守護自身財產安全。在交通及婦幼安全等重點工作方面，宣導行人最新交通安全規定及教導民眾若遇家暴、性騷擾及性侵時該如何自保，會議過程採取有獎徵答方式宣導，與會人員皆積極參與討論，互相分享經驗，現場互動交流氣氛熱絡，有效提升社區居民的交通安全意識與自我保護能力。

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高平派出所於龍星國小舉辦社區治安會議。圖：警方提供

龍潭分局長鄭文銘表示，此次會議除了傾聽民眾對於治安及交通的建言與疑問、即時回應解答，更希望透過與會人員將社區治安理念及預防犯罪、行車安全觀念傳達到轄內每一個角落。另外，非常感謝民眾平時與警方共同守護著龍潭地區的治安及交通，警民同心一起打造安心宜居的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警前進社區 向民眾宣導防詐知識

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